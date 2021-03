Symbolbild (Björn Hake)

Beamte der Polizei sind am Montagabend gegen 22.15 Uhr an der Stedinger Straße in Ganderkesee auf das Fahrzeug eines 25-jährigen Mannes aufmerksam geworden. Laut Polizeibericht stellten die Polizisten bei der durchgeführten Kontrolle fest, dass der Fahrer aus Hude unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain, woraufhin ein Arzt dem Fahrer Blut entnahm. Die Polizisten leiteten gegen den 25-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.