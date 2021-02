Eine alkoholisierte Fahrzeugführerin ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall an der Bahnhofstraße in der Gemeinde Hatten leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten auf der Bahnhofstraße in Richtung Kirchhatten, als er aufgrund einer geschlossenen Bahnschranke anhielt. Die nachfolgende 53-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 58-Jährigen auf. Danach entfernte sich die Frau unerlaubt vom Unfallort und fuhr einige Kilometer vom Unfallort entfernt gegen einen Baum. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht. Die Beamten stellten eine starke Alkoholisierung der Fahrerin fest, woraufhin ihr durch einen Arzt Blut entnommen wurde. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 53-Jährigen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die Polizei leitete gegen die Unfallverursacherin Verfahren wegen Ermittlungs- sowie Ordnungswidrigkeiten ein.