Weil ein Lokführer der Nordwestbahn am Mittwochabend einen Fahrgast auf das geltende Rauchverbot ansprach, ist dieser ausfallend und streitsüchtig geworden. Zunächst hatte der Fahrer laut Polizeibericht beim Halt im Bahnhof Heidkrug bemerkt, dass der Fahrgast eine E-Zigarette im Zug rauchte und ihn auf das geltende Rauchverbot in Zügen hingewiesen. Als er gegen 22.30 Uhr im Bahnhof Hoykenkamp durch das geöffnete Fenster seines Steuerstandes die Abfahrt überwachen wollte, kam der zuvor angesprochene Mann auf dem Bahnsteig auf den Lokführer zu und beschimpfte ihn. Als der Unbekannte mit der Hand zum Schlag ausholte, wich der Triebfahrzeugführer zurück, wurde jedoch an der rechten Gesichtshälfte getroffen. Danach schlug und spuckte der Unbekannte noch gegen das schnell verschlossene Fenster, bevor er den Bahnsteig mit seiner weiblichen Begleitung verließ.

Nach der Beschreibung der Polizei war der Täter etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und hatte dunkle Haare, die an den Seiten kürzer und auf dem Kopf länger waren. Außerdem war er im Gesicht tätowiert. Zur Tatzeit trug er eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 04 41 / 21 83 80 in Verbindung zu setzen.