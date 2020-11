An einem Baum endete am Mittwochnachmittag die Fahrt eines 71-jährigen Autofahrers. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 17.15 Uhr auf dem Trendelbuscher Weg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Er übersah eine Fahrbahnverengung und kollidierte frontal mit einem dortigen Baum. Der 71-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro.