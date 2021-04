Unter Drogen am Steuer

Fahrt endet an Schutzplanke

Jochen Brünner

An einer Schutzplanke in Bookholzberg endete am Donnerstagabend die Autofahrt eines 19-jährigen Mannes aus der Gemeinde Hatten. Er hatte nicht nur Alkohol getrunken, auch ein Drogenvortest verlief positiv.