Vier Hundewelpen – ohne EU-Heimtierausweis und gültigen Impfschutz, weder gechipt noch tätowiert – fand die Polizei Sonntagnacht gegen 2.20 Uhr in einem Transporter aus Rumänien, der auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kontrolliert wurde. Die Tiere wurde an ein Tierheim übergeben und dort in Quarantäne gesteckt. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, das Zeugen am Sonnabend gegen 18.40 Uhr in Oldenburg-Tweelbäke an der Bremer Heerstraße in Höhe eines Fast-Food-Restaurants ein rumänischer Transporter aufgefallen war, aus dem ein Hund verkauft worden sein soll.