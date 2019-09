Die Initiatoren der Werbegemeinschaft Gantermarkt – (von links) die Vorstandmitglieder Maren Borek, Wilm Denker, Manfred Neugebauer und Timo Vetter – freuen sich auf den Ganderkeseer Herbstmarkt, der am Freitag beginnt. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee. Zum fünften Mal schon wird sich der Ganderkeseer Herbstmarkt an diesem Wochenende, 13. bis 15. September, entlang der Rathausstraße zwischen Bahnhof und St.-Cyprian-Kirche abspielen, und inzwischen hat sich die Lösung so sehr bewährt, dass sich einige Besucher schon gar nicht mehr genau daran erinnern, wie es vorher auf dem Festplatz gewesen ist.

Nachdem der Herbstmarkt zum 40-jährigen Bestehen 2018 eine XXL-Ausgabe mit Festzelt und Haxen gefeiert hat, kehrt das traditionsreiche Volksfest wieder ein bisschen in die Spur der Normalität zurück. Höhepunkt in diesem Jahr ist auf jeden Fall der Aktionstag zum Thema „Fairer Handel“ am Sonntag, in dessen Rahmen die Gemeinde Ganderkesee offiziell als „Fair-Trade-Gemeinde“ ausgezeichnet wird (wir berichteten). Um 14 Uhr wird Silvia Hesse von der Initiative Trans-Fair die entsprechende Urkunde überreichen.

Der Festtrubel mit Buden und Fahrgeschäften von Regio-VHS bis Arp-Schnitger-Platz eröffnet am Freitag um 15 Uhr. Bis 17 Uhr heißt es auch gleich „Happy Hour“, bei der Betreiber von Ständen und Fahrgeschäften vor allem jüngere Besucher mit vergünstigten Preisen locken. „Der Autoscooter steht wieder vor der Kirche. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg, außerdem eine Ballwurfbude“, teilt Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Gantermarkt“ mit.

Sonnabend ist Flohmarkt-Tag

Am Sonnabend von in der Zeit von 8 bis 14 Uhr findet traditionell der Ganderkeseer Flohmarkt statt. „Auch in diesem Jahr wird es keinen speziell für den Kinderflohmarkt ausgewiesenen Bereich geben“, betont Vetter. Standbetreiber bis 14 Jahre zahlen kein Standgeld – sofern sie ihre Angebot auf „kindertypische Waren“ beschränken. Für alle anderen kostet ein Stand von drei Metern Länge wie in den Vorjahren 15 Euro. Im Vorverkauf sind in einigen Geschäften im Ortskern (unter anderem Platzhirsch, Reisebüro Am Markt) vergünstigte Flohmarkt-Pässe zum Preis von zehn Euro erhältlich.

Der Standaufbau darf erst ab 5.30 Uhr erfolgen. Platzreservierungen durch Bodenmarkierungen oder Absperrungen sind nicht erlaubt. Die Geschäftseingänge und der Markplatz sind ebenso freizuhalten wie eine drei Meter breite Rettungsgasse auf der Straße. Speisen und Getränke sowie Neuwaren dürfen nicht verkauft werden, auch die Wiedergabe von Musik ist untersagt. Der Abbau darf erst um 14 Uhr erfolgen und der Platz muss gereinigt hinterlassen werden. Auch auf dem Friedrich-Bultmann-Platz und dem Arp-Schnitger-Platz findet kein Flohmarkt statt.

Traditionell nutzen auch wieder die örtlichen Vereine die Gelegenheit, um ihre Arbeit vorzustellen. Der Förderverein der Kinder- und Jugendgarden der GGV ist ebenso vertreten wie der Schwimmverein Ganderkesee, die DLRG und das Deutsche Rote Kreuz, das in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren wieder Erbsensuppe serviert. In der Rathausstraße präsentieren unter anderem das Kinderhilfswerk „Terre des Hommes“, der NABU, der VDK Ganderkesee, die Musikschule des Landkreises Oldenburg, der Hospizkreis sowie der GGV-Förderverein. „Der Friedrich-Bultmann-Platz ist wieder fest in der Narrenhand der GGV“, erklärt Vetter.

Der Sonntag ist auf Wunsch der Kaufleute bereits in der Zeit von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffen und damit eine Stunde früher als in den Vorjahren. Vetter betont, dass der Herbstmarkt in diesem Jahr in den Aktionszeitraum der Kampagne „Heimat shoppen“ fällt. Mit dieser Initiative will die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) seit einigen Jahren mit gezielten Aktionen den lokalen Einkauf vor Ort stärken.

Im Zusammenhang mit dem Herbstmarkt müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf einige Straßensperrungen einstellen. Der Arp-Schnitger-Platz wird für den Aufbau des Autoscooters bereits an diesem Mittwoch ab 15 Uhr gesperrt. Die Rathausstraße wird am Donnerstag ab 18.30 Uhr ab Friedrich-Bultmann-Platz nicht mehr zu befahren sein. Der Abschnitt der Wittekindstraße zwischen Lindenstraße und Zufahrt Markt wird am Freitag um 18 Uhr gesperrt.

Der Herbstmarkt in Ganderkesee ist am Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.