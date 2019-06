Bildillustration Polizei FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Sie rufen wieder an: Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst meldet, wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Anrufe von falschen Polizisten gemeldet. Das Gute: „An Bargeld oder andere Wertgegenstände ind die Täter nicht gelangt, weil die angerufenen Personen gut reagiert und das Gespräch schnell beendet haben.“ Das Trügerische: Im Display des angerufenen Telefons erscheint oft die Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer. Die Polizei weist deswegen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass sie niemals unter der Telefonnummer 110 anruft und niemals Bargeld oder Wertsachen einfordern würde. Zudem sollten am Telefon niemals Angaben zu finanziellen Verhältnissen gemacht werden, auch sollte niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden. Die Beamten empfehlen Betroffenen, schon beim geringsten Zweifel das Gespräch zu beenden und Kontakt zur richtigen Polizei zu suchen.