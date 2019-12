Erfolgreich haben sich Betrüger als Polizisten am Telefon ausgegeben. (Symbolbild) (Martin Gerten/DPA)

Delmenhorst. In den vergangenen Tagen sind wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet worden. „Leider hatten die Täter dabei in einem Fall Erfolg und konnten einen älteren Herrn zur Herausgabe von mehreren Tausend Euro bringen“, teilt die Polizei mit. Dem Mann sei suggeriert worden, dass seine Ersparnisse bei seiner Bank nicht mehr sicher seien. Deswegen rät die Polizei noch einmal zu Vorsicht und bittet um die Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Bei der Masche würden falsche Polizeibeamte am Telefon versuchen, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder an anderen Orten an einen Unbekannten zu übergeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie niemals unter der Telefonnummer 110 anruft und niemals Bargeld oder Wertsachen fordert. Bei geringsten Zweifeln sollte das Gespräch direkt beendet und die richtige Polizei kontaktiert werden.