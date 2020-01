Die Polizei teilt mit, dass an einer über soziale Medien verbreitete Warnung vor einem Vergewaltiger nichts dran sei. (Symbolbild) (Imago Stock & People)

Die Nachricht macht vielen Angst. In Delmenhorst gehe ein Vergewaltiger um. Er klingelt an der Haustür und würde Frauen, die ihm öffnen, überwältigen. Dabei handelt es sich aber um eine falsche Warnung, Fake News. „Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kann diesen Sachverhalt nicht bestätigen. Einen Sachverhalt dieser Art hat es in ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich nicht gegeben“, teilte die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag mit.

Das sagt die Polizei, nachdem sie Ermittlungen aufgenommen hat. Der aktuell erneut verbreitete Facebook-Post bezog sich aber auf eine Beziehungstat, die schon längere Zeit zurückliegt. Die betroffenen Personen sind bei der Polizei auch bekannt. "Entsprechende Ermittlungen wurden bereits in der Vergangenheit geführt und abgeschlossen", beteuern die Ermittlungsbeamten. Sie vermuten: "Durch das ‚Stille-Post-Prinzip‘ wurde dieser Sachverhalt nun aus dem privaten Umfeld heraus erweitert und kommuniziert.

Die Polizei rät aber, wenn man warnen möchte, nicht direkt den Freundeskreis bei Facebook auszuwählen und die Nachricht dort zu versenden, sondern sich zuerst an die Polizei zu wenden. Sollte es Hinweise auf Straftaten oder strafbares Verhalten geben, sollte die Polizei direkt davon erfahren. „Gerade die Polizei ist an der Klärung und Verfolgung jeglicher Straftaten interessiert.“

Der negative Effekt dieses Posts war zudem, dass viele Frauen verängstigt reagierten, nachdem sie den unkontrolliert in den sozialen Medien verbreiteten Text gelesen hatten. Durch solche Fake News treten Vorfälle, die tatsächlich für die Bevölkerung wichtig sind, in den Hintergrund oder wirken unglaubwürdig, sodass die Wirkung eines vielleicht gut gemeinten, aber unbedacht versandten Posts auch in Zukunft verheerende Auswirkungen haben könnte.