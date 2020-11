Ganderkesee. Einen Fall von Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 28 festgestellt. Laut Mitteilung der Polizei überprüften die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 14.10 Uhr einen mit fünf Personen besetzten Wagen im Bereich der Anschlussstelle Ganderkesee-West, der zuvor auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug keine gültige Hauptuntersuchung bestand. Vielmehr ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Nachweise über die Hauptuntersuchung gefälscht waren. Gegen die Halterin, eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Bremen, wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Kennzeichen, die Zulassungsbescheinigung sowie die Hauptuntersuchungsbescheinigung beschlagnahmten die Beamten als Beweismittel.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass sich drei der fünf kontrollierten Personen illegal im Bundesgebiet aufhalten. Hierbei handelte es sich um einen 27-jährigen und 29-jährigen albanischen sowie 35-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen. Gegen sie wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und nach Rücksprache mit dem zuständigen Ausländeramt aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet.