Die Polizei versucht mithilfe des Spezialeinsatzkommandos die Lage in Hoykenkamp zu klären. (Ingo Möllers)

„Aktuelle Bedrohungslage“ – so informierte die Polizei am Donnerstagvormittag um 9.34 Uhr über einen Einsatz an der Modersohnstraße im Ortsteil Hoykenkamp. Vor Ort war vorerst wenig zu erfahren, „Familienstreitigkeiten“ sind der Polizei gegen 8.30 Uhr gemeldet worden. Ein 44 Jahre alter Mann soll seine Familie mit einem Messer und anderen Gegenständen bedroht haben. Im Anschluss hat er sich laut Medienberichten in dem Haus verbarrikadiert. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt.

Die ebenfalls in die Wohnstraße alarmierte Feuerwehr hat in der Zwischenzeit dabei geholfen, eine weitere Person aus dem Haushalt über einen Balkon zu evakuieren. Demnach scheint sich der 44-Jährige aktuell allein in dem Gebäude zu befinden. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei wurde hinzugezogen und versucht nun, die Situation zu klären.

Weitere Informationen folgen.