Ex-DWFG-Chef Axel Langnau ist in die Verwaltung zurückgekehrt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Vom Wirtschaftsförderer zum Projektkoordinator: Axel Langnau, der im März seinen Abschied als Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) erklärte, hat seine neue Tätigkeit in der Verwaltung aufgenommen. Im Grunde sind es sogar zwei Aufgaben: Langnau, der vor seiner Geschäftsführertätigkeit im Range eines Fachbereichleiters bei der Stadt beschäftigt war, soll nun umfangreichere Berichte für die Verwaltung erarbeiten.

Die Hälfte seiner Arbeitskraft fließt in den Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus an die Stadtratspolitiker, die dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt, ist Langnau dort zuständig für die Koordination der zukünftigen Pflegeausbildung, die Erstellung eines Pflegeberichts/Pflegeplans, eines Seniorenberichts/Seniorenplans und eines Familienberichts/Familienplans. Im Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr „fällt unter seine Zuständigkeit die Erarbeitung einer Evakuierungsplanung sowie die Weiterentwicklung der Katastrophenschutz-Pläne und Sonderpläne für die verschiedenen Großschadenslagen“.

Langnau bekleidet jeweils eine Art Stabsstelle, untersteht direkt den Fachbereichsleitungen. Mit Blick auf seine frühere Karriere im Rathaus sind die neuen Aufgaben zumindest hierarchisch ein Rückschritt. Offenbar werden auch nicht so bald Ergebnisse erwartet. In der Mail an die Politiker heißt es: „Es handelt sich fast ausschließlich um längerfristige Projektarbeiten.“

Noch interessanter als der neue Aufgabenbereich des ehemaligen Chef-Wirtschaftsförderers ist aber eine besoldungsrechtliche Episode (die zumindest vor dem Hintergrund der Hannoveraner Rathausaffäre, bei der es um ungesetzliche Zulagen für einen Spitzenbeamten ging, aufhorchen lässt): Mit Gründung der DWFG im Jahr 2015 wurde Langnau von der Stadtverwaltung für die Aufgabe als Geschäftsführer an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ausgeliehen, laut Vertrag vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2020. „Im Rahmen der Zuweisung wurde seine Besoldung weiter von der Stadt Delmenhorst gezahlt und von der DWFG erstattet.“ So wurde dieses Konstrukt den Politikern Anfang Mai im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss erklärt. So weit, so unproblematisch. Doch darüber hinaus bezog Langnau noch ein Jahresgehalt von 17 400 Euro direkt von der DWFG, erhielt ein Diensthandy und fuhr einen Dienstwagen.

Wogegen prinzipiell auch nichts spricht. Das Niedersächsische Besoldungsgesetz sieht aber in Paragraf 15, Absatz 2 vor, dass solche Einkünfte auf die Besoldung angerechnet werden. Allerdings gibt es davon auch eine Ausnahme: „In besonderen Fällen kann die oberste Dienstbehörde von der Anrechnung ganz oder teilweise absehen.“ Aber ein besonderer Fall lag bei der DWFG wohl nicht vor. Stattdessen argumentiert die Verwaltung mit Blick auf Paragraf 15, 2 anders: „Allen Beteiligten war die Regelung zur Anrechnung dieses Gehaltes auf die Besoldung bisher nicht bekannt.“ Nur gilt im übertragenen Sinn auch in diesem Zusammenhang der Grundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Zudem verwundert die Aussage aus einer hochgradig ausdifferenzierten Verwaltung, in der zahlreiche Juristen und Fachleute für dieses Gebiet beschäftigt sind.

Und noch etwas spricht dagegen, dass niemand etwas von der Anrechnungspflicht wissen konnte: die persönliche Seite des Oberbürgermeisters. Axel Jahnz listet alljährlich seine Nebentätigkeiten und seine Einkünfte auf, es geht ihm um Transparenz. Dazu heißt es: „Eine Ablieferungspflicht der Aufwandsentschädigungen für Nebentätigkeiten an die Stadt Delmenhorst besteht ab 9300 Euro. Im Jahr 2018 hat Oberbürgermeister Jahnz insgesamt 7690 Euro erhalten. Eine Ablieferung erfolgte daher nicht.“ Jahnz spendet seine Nebeneinkünfte aber jedes Jahr, seit Amtsantritt bereits 23 530 Euro an soziale und kulturelle Einrichtungen. Der Punkt ist: Zumindest existierte an anderer Stelle besoldungsrechtliches Detailwissen.

In der Causa Langnau berief sich die Verwaltung nun zur Glättung der Wogen auf Paragraf 19, Absatz 2 des Besoldungsgesetzes, demnach „kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde ganz oder teilweise von der Rückforderung abgesehen werden“. Sprich: Das zusätzliche Einkommen war mit Blick auf den Posten bei der DWFG gerechtfertigt, also müsse nichts nachträglich verrechnet werden. Die Verwaltung begründet es so: „Es war von allen Beteiligten gewollt, dass Herr Langnau zu seiner Besoldung aufgrund der Bedeutung der DWFG die oben genannten zusätzlichen Vergütungen erhalten soll.“ Am Ende war es Aufgabe der Politik, darüber zu entscheiden. Diese verzichtete auf eine Rückzahlung.