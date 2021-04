Den Fasching empfinden die Teilnehmer der Umfrage als besonders repräsentativ für die Gemeinde Ganderkesee. (INGO MöLLERS)

Der Fasching ist für die Gemeinde Ganderkesee besonders identitätsstiftend. Das geht aus einer Umfrage der Wirtschaftsförderung hervor, bei der die Bürger unter dem Motto „Was verbinden Sie mit Ganderkesee?“ darüber abstimmen konnten, welche fünf Motive sie als besonders repräsentativ für die Gemeinde empfinden. „Das Umfrageergebnis zeigt: Der Fasching ist sehr präsent und wird schmerzlich vermisst“, erklärt Gesche Lindner aus der Wirtschaftsförderung. Auf dem zweiten Platz folgen die Ganterskulpturen. Die mehr als 80 an das Wappentier der Gemeinde angelehnten Figuren in den einzelnen Ortsteilen basieren auf einer Initiative des Vereins Ganter-Art. Die ortsbildprägende, rund 1000 Jahre alte Gaukirche St. Cyprian und Cornelius belegt in dieser Umfrage lediglich den dritten Rang. Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Mühle „De lütje Anja“ sowie der Flugplatz Ganderkesee.

Was allerdings nicht heißt, dass die Gemeinde darüber hinaus nichts zu bieten hätte. Der Campingplatz Falkensteinsee und der Hasbruch haben es knapp nicht in die Top Fünf geschafft, auf den weiteren Plätzen folgen der Sendemast Steinkimmen, die Arp-Schnitger-Orgel und das Backhaus in Rethorn. „Für mich, die ich noch nicht so lange in der Gemeinde tätig bin, war es schon ein bisschen überraschend, dass die Kirche nur auf dem dritten Platz gelandet ist“, erklärt Lindner. Und der Spitzenplatz für den Fasching könnte möglicherweise auch damit zu tun haben, dass die Umfrage zum Teil im Februar stattfand – also in einer Zeit, in der die Faschingsaktivitäten in der Gemeinde gewöhnlich ihren Höhepunkt erreichen.

„Auf dieser Grundlage können nun auch die geplanten Magnet-Sets umgesetzt werden“, erklärt Lindner. Auch für zukünftige Gestaltungen sollen die Umfrageergebnisse herangezogen werden. An der Online-Umfrage teilgenommen haben knapp 160 Menschen. „Selbst wenn es sich nicht um eine repräsentative Datenerhebung handelt, so sind die Ergebnisse doch sehr aussagekräftig für die Gemeinde Ganderkesee“, findet die Projektverantwortliche.

Fünf Teilnehmer wurden als Gewinner ausgelost und bereits benachrichtigt. Sie erhalten jeweils kostenfrei eines der Magnet-Sets sowie eine weitere Überraschung. Die Magnet-Sets können nach Fertigstellung bei der Tourist-Info im Rathaus und im Bürgerbüro in Bookholzberg erworben werden. Bis es so weit ist, werde es allerdings noch eine Weile dauern. „Wir haben die Sets zwar schon final in Auftrag gegeben. Die Firma hat uns allerdings mitgeteilt, dass mit der Fertigstellung coronabedingt erst in einigen Monaten zu rechnen sei“, berichtet Lindner.