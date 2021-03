Bis zu 250 Personen haben sich zu der Gedenkfeier für Qosay K. im Wollepark getroffen. (INGO MOELLERS)

„Ich bin mir sicher: Würde Qosay nicht Qosay heißen und hätte er anders ausgesehen, dann wäre er heute noch hier“, sagte Nazanin Ghafouri, Moderatorin der Trauerfeier, in einer Rede über Qosay K., der Anfang März in Polizeigewahrsam verstarb. Bis zu 250 Menschen haben sich am Mittwoch auf der Wiese im Wollepark versammelt, um dem Verstorbenen zu gedenken. In Erinnerung an den 19-Jährigen wurden seine Lieblingslieder gespielt, Rosen verteilt, Kerzen aufgestellt und Geschichten aus seinem Leben erzählt. „Die Tatsache, dass ein weiterer Mensch möglicherweise durch Polizeigewalt gestorben ist, macht wütend und traurig“, sagte Gundula Oerter, „Bündnis in Erinnerung an Qosay“. Die Polizei hielt sich im Hintergrund und gab bekannt, dass es keine Probleme oder Corona-Verstöße während der Versammlung gab.

Wut, Trauer und Unsicherheit war unter den Anwesenden zu spüren. Offen bleibt die Frage, was mit Qosay K. passiert ist, dass er nach der Festnahme verstarb. Am Freitag, 5. März, wollten zwei zivile Polizeibeamte ihn und einen weiteren Mann kontrollieren, da sie Drogen konsumierten. Qosay K. floh zunächst, und daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Pfefferspray eingesetzt wurde. Am nächsten Tag verstarb Qosay K., nachdem er in seiner Zelle in der Polizeiwache in Delmenhorst kollabierte und ins Krankenhaus nach Oldenburg gebracht wurde.

Aus einem Pressebericht der Polizei Oldenburg, die aus Gründen der Neutralität mit den Ermittlungen beauftragt wurde, geht hervor, dass Qosay K. eine Behandlung durch Rettungskräfte angeblich ablehnte. Augenzeugen des Vorfalls berichten allerdings, dass Qosay K. durchaus um Hilfe gebeten hat, ihm diese aber verweigert wurde. Die Beamten und der Rettungsdienst sollen dem 19-jährigen Jesiden mutwillig medizinische Hilfe verwehrt haben.

In Teilen der Bevölkerung hat sich mittlerweile der Eindruck verfestigt, Qosay K. wäre drogenabhängig gewesen. Grund dafür sind Aussagen verschiedener Quellen, die sich zu dem Fall äußern. Es wird ein Bild kreiert, gegen das sich Freunde des Verstorbenen im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER vehement stellen: „Er hat mal einen Joint geraucht. Er war kein Junkie“, sagte ein Freund, der namentlich nicht genannt werden möchte. Für ihn folgen die Gerüchte einem bekannten Schema, das die sensible Thematik verschärft und die Beteiligten in klischeehafte – und gefährliche – Rollenmuster drängt: Rassismus und Polizeigewalt stehen im Raum.

Gegen die Delmenhorster Polizei werden schwere Anschuldigungen gemacht. Ihnen wird vorgeworfen, dass im Gewahrsam der Delmenhorster Polizei regelmäßig gewalttätige Handlungen stattfinden. Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, distanziert sich von den Vorwürfen. In den sozialen Netzwerken sind die Beamten Hass und Hetze ausgesetzt. Sie werden mit der Schutzstaffel (SS) der Nationalsozialisten in Verbindung gebracht. Die Polizei könne nicht auf eine Stufe mit Nazis gestellt werden, sagt Kühme.

Zur Trauerfeier luden offiziell Angehörige und Freunde des Verstorbenen ein. Aber auch linke Gruppen aus Bremen forderten in den sozialen Medien ihre Follower dazu auf, nach Delmenhorst zu reisen, um an der Gedenkfeier für Qosay K. teilzunehmen. Die Familie Qosays selbst distanzierte sich. Das geht aus einem Schreiben von Murat Kalmis, Oberbürgermeisterkandidat der FDP, hervor, der in Kontakt mit der Familie steht. Qosays Familie hofft auf Aufklärung und bittet die Öffentlichkeit darum, auf die Rechtsstaatlichkeit zu bauen. Sie wollen nicht, dass der Tod Qosays instrumentalisiert wird. Niemand solle vorverurteilt werden. Sie mahnen zur Rücksicht, während sie sich emotional am Rande des menschlich Tragbaren befinden: der Tod eines geliebten Menschen.

Zur Sache

Feuerwehr äußert sich

„Solche Anspielung spiegeln in keiner Weise die Professionalität des Rettungsdienstes wieder und entbehren jeglicher Grundlage. Jede Person, die in Delmenhorst Hilfe benötigt, bekommt diese gleichermaßen“, sagt Holger Klein-Dietz, Leiter der Delmenhorster Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Damit wehrt er sich gegen die Anschuldigen der unterlassenen Hilfeleistung. Durch den Einsatz des Pfeffersprays war ein herbeirufen der Rettungskräfte bei der Festnahme von Qosay K. notwendig. Vorwürfe von Zeugen, dass Qosay K. die Rettungskräfte um Wasser gebeten hätte und keines bekommen hätte, sieht Klein-Dietz als aus dem Zusammenhang gerissen. „Der Rettungsdienst führt keine Getränke mit, um überhaupt einer solchen Bitte nachkommen zu können“, sagt er.