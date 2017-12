Feuer in Stall in Klosterseelte

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fast 700 Schweine verbrannt

Kerstin Bendix-Karsten

Bei einem Feuer in einem Stall in Klosterseelte sind am Donnerstag fast 700 Schweine verendet. Nur etwa 20 Ferkel konnten gerettet werden. Der Stall brannte bis auf die Grundmauern nieder.