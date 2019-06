Die Alexanderkirche wird in absehbarer Zeit eine neue Orgel erhalten. Der Förderverein hat das dafür erforderliche Geld so gut wie zusammen. (Fotos: Jacqueline Schultz)

Der Orgel-Förderverein in Wildeshausen, der seit fünf Jahren Geld für den Neubau einer Orgel in der Alexanderkirche sammelt, steht kurz vor der Ziellinie. Insbesondere die Aktion „Schlussakkord“, mit der der Orgel-Förderverein Patenschaften für rund 700 Orgelpfeifen vergibt, hat eine Dynamik entwickelt, die alle Beteiligten „überrascht und nahezu überwältigt“ hat, wie Schatzmeister Ralf Müller jetzt berichtete. „Von den erforderlichen 875 000 Euro sind inzwischen 822 000 Euro auf dem Konto“, erklärte Müller. Mehr als die Hälfte davon hat der Förderverein durch Spenden gesammelt. Den jüngsten Betrag in Höhe von 7500 Euro hat gerade die OLB Wildeshausen eingezahlt.

„Bei den Patenschaften für die Orgelpfeifen sind wir nahezu überrannt worden“, zeigte sich auch Pastor Markus Löwe beeindruckt. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir nur zwei Monate nach dem Start der Aktion schon 57 000 Euro zusammen haben.“ Der maximale Erlös liege bei 80 000 Euro. Aus den 2500 künftigen Orgelpfeifen hat der Verein 700 für Patenschaften ausgewählt. Für 70 davon besteht zudem die Möglichkeit, sie mit einer Gravur versehen zu lassen. „Überraschenderweise waren die Orgelpfeifen der teuersten Kategorie am schnellsten weg“, berichtete Löwe. Auch der 6000 Euro teure Zimbelstern sei so gut wie verkauft. „Zuletzt haben wir unter den beiden verbliebenen Interessenten ausgelost“, sagte der Pastor. Bekanntgabe und Übergabe ist allerdings erst nach den Sommerferien. Von den Pfeifen mit Gravur sind zurzeit noch etwa 30 verfügbar.

Beim Gemeindefest an diesem Sonntag hoffen die Akteure, noch einmal viele neue Paten zu gewinnen. Anhand einer großen Schautafel an der Alexanderkirche können Besucher erkennen, welche Orgelpfeifen noch erhältlich sind. Das sind vor allem die vielen kleinen. So ist es zum Beispiel möglich, sich „für relativ wenig Geld einen Akkord oder eine Oktave zusammenzustellen“.

„Insgesamt steht die Finanzierung des Orgelneubaus in der Alexanderkirche auf sehr, sehr breiten Füßen“, betonte Müller. Ganz Wildeshausen stehe hinter dem Projekt. Die Gelder stammen dabei aus unterschiedlichsten Quellen. „Wir haben jährlich etwa 450 bis 500 Geldeingänge von Einzelpersonen. Das reicht von Spenden von fünf bis hin zu 1000 Euro. Und wir haben sogar regelmäßige Spender, die per Dauerauftrag überweisen“, erklärte der Schatzmeister. Hinzu kämen Spenden größerer Familienereignisse wie Hochzeiten oder runde Geburtstage. Aber auch Stammtische, Vereine sowie die verschiedensten Organisationen und Einrichtungen haben für die Orgel Geld gegeben.

In Vertragsverhandlungen

„Wir sind gerade dabei, die Verträge mit dem Marburger Orgelbauer Gerald Woehl auszuhandeln“, berichtete Müller, der sich darüber freut, dass dieser den 2011 vereinbarten Festpreis gehalten habe. Die Gesamtinvestition teilt sich auf in 825 000 Euro für den Neubau der Orgel und 50 000 Euro für den Umbau der vorhandenen Betonempore. „Wobei es bei der Empore möglicherweise noch Überraschungen geben kann. Das sehen wir erst, wenn wir die Orgel abbauen“, ergänzte Löwe. Darüber hinaus überlege man, ob noch ein mobiler Spieltisch angeschafft werden soll. Dieser würde noch einmal mit 6000 Euro zu Buche schlagen. Der Baustart ist allerdings noch offen – allein schon aufgrund der Tatsache, da der renommierte Orgelbauer volle Auftragsbücher hat.

Seit mehreren Jahren verfolgen die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde Wildeshausen das Ziel, die alte Kleuker-Orgel aus den 1970er Jahren durch ein neues Instrument zu ersetzen und dabei gleichsam die Jugendstil-Rosette des Bremer Glasmalers Georg Karl Rohde im Kirchenturm freizulegen, die momentan noch von der jetzigen Orgel verdeckt wird. Lange Zeit kam das Projekt nicht richtig voran, doch mit der Gründung des Orgel-Fördervereins 2014 gewann das Vorhaben an Tempo.

Auch für die alte Kleuker-Orgel hat die Kirchengemeinde inzwischen einen Abnehmer gefunden: Sie soll nach aktuellem Stand an eine französische Gemeinde verkauft werden. Während der rund zweijährigen Bauzeit des neuen Instruments wird eine provisorische Orgel für Gottesdienste und Trauungen zur Verfügung stehen.

Wer sich für eine Orgel-Patenschaft interessiert, kann sich im Kirchenbüro unter Telefon 0 44 31 / 24 49 oder bei Kantor Ralf Grössler, Telefon 0 44 31 / 14 99, melden.