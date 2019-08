Hoffen beim neuen VHS-Programm Wildeshausen auf großen Zuspruch (von links): Maren Bening (Bildungsmanagerin), Karin Köpke (stellvertretende VHS-Leiterin), Manfred Huisinga (Programmbereichsleiter), Hinrich Ricklefs (VHS-Leiter) und Antina Peters (Bildungsmanagerin). (INGO MöLLERS)

Wildeshausen. Insgesamt 528 Veranstaltungen umfasst das neue, 120 Seiten starke Programmheft für das zweite Halbjahr 2019, das die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen am Donnerstag vorgestellt hat. „116 Kurse davon und damit 22 Prozent sind neu im Programm“, erklärte die stellvertretende VHS-Leiterin Karin Köpke. 107 Angebote seien bereits Vorankündigungen für das erste Halbjahr 2020. Das Programm gestalten 170 Kursleiter.

Deutlich erweitert präsentiert sich das Angebot „Resilienz im beruflichen Kontext“. Nachdem die VHS das Thema im vergangenen Halbjahr als Bildungsurlaub im Programm hatte, folgt im Frühjahr 2020 ein erweitertes Format mit drei Modulen und 120 Unterrichtsstunden. „Eine Infoveranstaltung dazu gibt es bereits am 14. November“, kündigte Köpke an. Neu sind zudem eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation sowie Vortragsgestaltung privat und im Beruf. Wer mit dem Gedanken spiele, sich beruflich umzuorientieren, dem legt Köpke den Lehrgang zur pädagogischen Fachkraft an Grundschulen ans Herz: „Der beginnt am 23. September, einen Infoabend gibt es bereits am 26. August.“

„Nachdem wir uns im vergangenen Semester den Bienen als aktuellem Sorgenkind gewidmet haben, befassen wir uns nun mit dem Wald“, kündigte Programmbereichsleiter Manfred Huisinga an. In einer vierteiligen Vortragsreihe in Kooperation mit der Regio-VHS Ganderkesee-Hude wird Alexander Rosenberg die Wald- und Forstwirtschaft detailliert beleuchten.

Bei den Webinaren steht in diesem Semester die Weimarer Republik im Mittelpunkt. Schließlich sei die Weimarer Republik vor 100 Jahren auch die Geburtsstunde der Volkshochschulen gewesen, erklärte Huisinga. „Eine VHS allein könnte sich so einen Fachreferenten gar nicht leisten. Da sich aber mehrere Häuser beteiligen, ist es finanzierbar. Auch ein Vorteil der Digitalisierung“, betonte er. Und technisch sei die VHS Wildeshausen hier bereits gut ausgestattet.

Antina Peters verantwortet den Bereich Fremdsprachen. „Wir freuen uns, dass die Wochenendeseminare als neues Format so gut angenommen worden sind“, erklärte die Bildungsmanagerin. In dieser Form könne man im kommenden Halbjahr etwa Arabisch, Niederländisch, Spanisch und Türkisch lernen. „Aufgrund stark gekürzter Fördermittel können wir im Bereich der Integrationskurse allerdings nicht mehr so viele Kurse anbieten wie geplant“, bedauerte Peters. Von 14 bezuschussten Kursen für Geflüchtete in der vergangenen Förderperiode gebe es künftig im ganzen Landkreis nur noch vier.

„Und die Aussichten für die kommenden Jahre sind noch düsterer“, zeigte sich VHS-Leiter Hinrich Ricklefs sichtlich verärgert. Die Landesregierung habe eindeutig zu wenig Mittel in den Haushalt eingestellt: „Die finanzielle Ausstattung ist desaströs.“ So gebe es nur noch einen Kursus für den zweiten Bildungsweg, was laut Ricklefs „kurzsichtig gedacht“ sei: „Das Problem wird uns einholen, wenn wir geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren wollen.“

Zu den neuen Kulturangeboten gehören zwei Veranstaltungen mit der Autorin Petra Keup. In einem Workshop im November vermittelt sie Interessierten, wie man an einem Poetry Slam teilnehmen kann. Weiterhin bietet sie eine Schreibwerkstatt für Kinder an.

Maren Bening, zuständig für den Bereich Junge VHS, machte besonders auf den Kursus „Kleine Detektivschule“ für Grundschulkinder aufmerksam. Ebenfalls neu ist das Angebot Kreativer Kindertanz. „Das Besondere daran ist, dass es parallel dazu das Angebot „Mama fit“ für Mütter gibt“, erklärte sie.

Auch die räumliche Situation verbessert sich in der zweiten Jahreshälfte: Anfang 2019 hatte die VHS bereits 600 Quadratmeter am Bahnhof bekommen, ab zweitem Halbjahr stehen dort zusätzlich 280 Quadratmeter zur Verfügung, wie Ricklefs ankündigte.

Insgesamt hat die VHS Wildeshausen 10 500 Hefte drucken lassen, die an öffentlichen Stellen ausliegen. Auf einige Kurse gewährt die VHS einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent. Wie gewohnt gibt es sechs Wege, sich anzumelden: schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail, online sowie persönlich im VHS-Büro an der Wittekindstraße.