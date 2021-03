Erfolgreiche Suchaktion der Polizei: Ein 85-jähriger Mann und sein Hund hatten sich in einem Wald bei Harpstedt verirrt. (Jens Wolf/dpa)

Eine Suchaktion mit Hubschrauber hat am Mittwochabend ein 85-jähriger Mann in Harpstedt ausgelöst. Gegen 19 Uhr meldete er sich über den Notruf bei der Polizei, weil er sich eigenen Angaben zufolge mit seinem Hund vor etwa eineinhalb Stunden in einem Waldstück bei Groß Ippener verlaufen hatte. Die Polizei begann daraufhin mit mehreren Funkstreifenwagen samt Diensthunden, den Mann zu suchen. Die Beamten stellten laut Einsatzbericht dabei immer wieder telefonisch Kontakt zu dem Mann her. Eine Ortsbestimmung war jedoch zunächst nicht möglich.

Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten schließlich das Auto des Gesuchten auffinden, dass dieser vor dem Spaziergang in der Straße Zur Großen Höhe in Prinzhöfte abgestellt hatte. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Mit Unterstützung eines Hubschraubers suchte die Polizei das angrenzende Waldgebiet ab und fand den 85-Jährigen wohlauf. Sein völlig erschöpfter Hund, der rund 60 Kilogramm wiegt, mussten die Beamten etwa einen Kilometer durch den Wald tragen. Eine medizinische Versorgung des Mannes war trotz fast sechsstündigen Aufenthalts im Wald nicht notwendig.