Elena Agaeva, Bürgermeisterin der russischen Stadt Borisoglebsk, die eine sechsköpfige Delegation anführt, trug sich am Dienstag zum 25-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum mit Delmenhorst ins Goldene Buch der Stadt ein. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Natürlich wurden auch Geschenke ausgetauscht. Das gehört sich so, wenn man seine Freundschaft feierlich bekundet. Die Gäste aus Borisoglebsk hatten auf ihre 50 Stunden dauernde Zugfahrt aus dem Westen Russlands also extra ein Bild mitgenommen. Darauf sind zwei Heilige zu sehen: Boris und Gleb, Namenspatronen der Delmenhorster Partnerstadt. Bürgermeister Waleri Alexandrowitsch Lebedew überreichte es im Rathaus, Oberbürgermeister Jürgen Thölke und Oberstadtdirektor Norbert Böse nahmen es entgegen. Es war der 24. Februar 1994, als die Partnerschaftsurkunde zwischen Delmenhorst und Borisoglebsk im feierlichen Rahmen unterschrieben wurde. Natürlich hatten die Stadtoberen ein Gegengeschenk vorbereitet: ein Faxgerät. Kann man mal machen.

25 Jahre später. 2019 wird das silberne deutsch-russische Partnerschaftsjubiläum gefeiert. Am späten Dienstagnachmittag gab deswegen es einen feierlichen Empfang. Auch wenn das Gartenhäuschen auf der Burginsel vielleicht nicht die repräsentativste aller städtischen Locations für so eine Feier ist, aber der große Ratssaal ist wegen einer Sanierung geschlossen. Aber so stand die Wahl des Ortes ein bisschen in der unprätentiösen Tradition des Faxgerätes. Geschenke gab es übrigens auch dieses Mal: Die Stadt überreichte als offizielles Präsent die Silbermünze 100 Jahre Rathaus Delmenhorst, zudem gab es kleine Delmenhorst-Souvenirs für alle russischen Delegationsteilnhmer. Die Gäste hatten ein Bild mitgebracht, von Boris und Gleb. Geschichte wiederholt sich manchmal doch.

Bürgermeisterin Antje Beilemann fand aber, dass das Ausweichquartier für den offiziellen Stadt-Akt gar nicht schlecht gewählt war. „Nicht nur, weil das Gebäude und der Park darum herum einen ganz eigenen Charme haben. Sondern auch weil hier sonst Hochzeiten gefeiert werden. Und irgendwie ist ja auch der Abschluss einer Städtepartnerschaft fast eine Art Hochzeit.“ Auf jeden Fall ist diese Partnerschaft etwas Völkerverbindendes, betonte die Borisoglebsker Bürgermeisterin Elena Agaeva in ihrer auf Deutsch gehaltenen Rede. Sie erinnerte an die vielen kulturellen Austäusche beider Städte, an die vielen privaten Treffen, die die Menschen zusammenbrachten, die rund 1500 Jugendlichen, die sich in den 25 Jahren begegnet sind. Auf die Jugendlichen hofft auch Friedrich Hübner, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Sozial- und Kulturkreises (DRSK), wenn er in die Zukunft blickt: Denn auch die DRSK-Mitglieder sind alle 25 Jahre älter geworden, es fehlt der Nachwuchs in der Austauscharbeit.

Die Beziehungen zu Borisoglebsk begannen aber nicht erst 1994, sie reichen bis ins Jahr 1990 zurück, als die erste russische Delegation nach Delmenhorst kam. Nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, gab es auch in Russland großen Bedarf. Zum Beispiel nach dem Wissen, wie man eine Gesellschaft in einer Demokratie aufbaut, wie in dem anderen System Verwaltung arbeitet und funktioniert. Aber die Russen benötigten auch ganz konkrete humanitäre Hilfe. Es mangelte im Riesenreich an allem. Und so bahnte sich die Städtepartnerschaft seinerzeit vielfältig an, maßgeblich vorangetrieben vom damaligen Stadtrat Bernd Bramlage.

„Auf Delmenhorster Seite hat der 1993 gegründete DRSK die Freundschaft von Anfang an prägend mitgestaltet. Wie sich in seinem Namen ausdrückt, hat er neben der Unterstützung in sozialen Fragen immer einen weiteren Schwerpunkt auf kulturellen Austausch gelegt“, erklärt Ute Winsemann, die in der Stadtverwaltung die Städtepartnerschaften betreut. „Wichtiges Anliegen sowohl des DRSK als auch der Stadt Delmenhorst war und ist, die Beziehungen stets auf Augenhöhe zu gestalten. So haben sie sich mit dem politischen Wandel sowie veränderten wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen auch fortwährend weiterentwickelt. Die Begegnung mit der Delegation wird denn auch nicht zuletzt dem Austausch von Ideen über künftige Perspektiven für die Partnerschaft dienen“, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Eine Woche sind die Russen nun in Delmenhorst, dabei haben sie ein strammes Besuchsprogramm zu absolvieren. Am Montag, dem Tag ihrer Ankunft, schauten sie sich bereits die Palliativstation des Josef-Hospitals Delmenhorst sowie das Laurentius-Hospiz in Falkenburg an. Am Dienstag ging es erst zu den Berufsbildenden Schulen I, zur Berufsfeuerwehr an der Rudolf-Königer-Straße und anschließend zur Ortswehr in Hasbergen sowie nachmittags zu städtischen Kindertagesstätte Langenwisch.

Weitere Ziele der Russen in dieser Woche sind das Jobcenter, die Stadtwerkegruppe und das Delmenhorster Traditionsunternehmen J.H. Tönnjes. Mit dem Ersten Stadtrat Markus Pragal tauschen sie sich über die Organisation der Kommunalverwaltung aus. Und selbstverständlich kommt auch die Kultur nicht zu kurz, mit Führungen durch die Stadtbücherei und durch die aktuelle Ausstellung der Städtischen Galerie sowie Besuchen des Internationalen Jugendtheaters „Acting new societies – Inszenierung neuer Gesellschaften“ sowie der Burginselträume. Zu guter Letzt sind außerdem Ausflüge nach Bremen und Bremerhaven geplant.