Hölzern schlicht präsentiert sich Cactus for Men im Ortskern von Ganderkesee. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Hunderte Kleidungsstücke hängen ordentlich über Kleiderbügeln oder stapeln sich fein sortiert auf kniehohen Tischen im Modegeschäft Cactus for Men. Erst Ende Februar haben Tanja und Kai Horstmann die neue Filiale ihres Modeunternehmens inmitten von Ganderkesee an der Grüppenbührener Straße eröffnet. Die Besonderheit ist, dass dies der erste Modeausstatter in Ganderkesee und auch das erste Geschäft der Horstmanns ist, das sich nur an Männer richtet.

Kleider, Blusen, Röcke oder Unterwäsche für Frauen sucht der Kunde vergebens – das heißt aber nicht, dass keine Frauen den Laden aufsuchen, wie der Inhaber zu berichten weiß: „Es kommen nicht wenige Frauen zu uns, nehmen Sachen für ihre Männer mit und lassen die Sachen zuhause anprobieren.“ Nach der „privaten Modenschau“ kämen die Ehefrauen dann mit den Kleidungsstücken zurück, die nicht gekauft werden – und der Rest werde über die Kundenkartei bezahlt. „Das ist ein gern genommener Service, den wir unseren Kunden bieten“, sagt Kai Horstmann. „Das ist ein ganz wichtiges Geschäft vor allem im Herrenbereich“, betont er weiter. Auf die Frage ob das auch umgekehrt vorkomme, dass also Männer Sachen für ihre Frauen probeweise mitnehmen, lächelt er nur milde und sagt: „Nein, nie. Das machen die Damen schon gerne selber.“

Cactus for Men bietet seinen Kunden einen bunten Mix an Marken, der von T-Shirts für neun Euro und Hosen für knapp 40 Euro bis zu deutlich teureren Artikeln von über 120 Euro reicht. „Es ist für Jedermann etwas dabei“, verspricht der Ladenchef. Seit 2002 ist er im Familienunternehmen aktiv. Zuvor hatte er in Süddeutschland Textilbetriebswirt studiert – dabei handele es sich um einen Studiengang, der unter anderem dafür gedacht ist, um als Verantwortlicher in Unternehmen der Branche nachzufolgen, erläutert Kai Horstmann. Später kam schließlich auch seine Frau ins Unternehmen und kümmert sich seitdem vor allem um das Marketing, die Werbung oder auch um die Schaufensterdeko in den unterschiedlichen Filialen. Auch Kai Horstmanns Mutter arbeite gelegentlich noch im Unternehmen. Sein Vater ist vor Kurzem verstorben.

Die beiden haben bereits einige Erfahrung. In direkter Nähe befindet sich auch schon die Frauen-Variante von Cactus, in deren Räumlichkeiten auch durch Kundenanfragen die Idee gereift sei, ein reines Herrenbekleidungsgeschäft in der Nähe zu eröffnen. „Durch die Kontakte vor Ort hatten wir auch hier auch einen recht einfachen Start“, beschreibt Kai Horstmann die ersten Tage im neuen Laden. Tanja und Kai Horstmann, Eltern zweier Kinder im Alter von zwölf und vier, setzen als Unternehmensinhaber eine knapp 100-jährige Familientradition fort, die in Lemwerder begann und sich von dort aus auf mehrere Ortschaften rund um Bremen erweitert hat: Neben den Geschäften in Ganderkesee gibt es beispielsweise noch weitere Filialen in Berne, Hude und Schwanewede.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Urgroßeltern des heutigen Firmeninhabers Kleidungsstücke verkauft. Doch damals war so einiges anders, weiß der 43-Jährige zu berichten: „Ich kenne einige Fotoaufnahmen, auf denen man die Geschäfte von damals sieht“, erzählt er und nennt exemplarisch eines, auf dem seine Oma in der Nachkriegszeit zu sehen ist. Dort stehe sie umringt von Regalen, die vollgestellt mit Kisten gewesen seien. Da sei einfach verkauft worden, heute aber „braucht es ein Einkaufserlebnis“.

Dementsprechend anders sieht auch das neue Geschäft im Ortskern von Ganderkesee aus. Modern, aber auf seine Art auch traditionell präsentieren Hortsmanns ihre Ware in dem hell eingerichteten ebenerdigen Ladengeschäft, in dem es auch an Sitzgelegenheiten nicht mangelt. Was allerdings im Vergleich zu den Anfangszeiten des Familienunternehmens gleich geblieben sei, ist die Anforderung einer persönlichen Beziehung beim Verkaufen: „Das stand damals an erster Stelle und tut es auch heute.“ Ohne das gute Gespräch und die Beratung ginge es auch heute nicht. Aber ansonsten hätten sich die Ansprüche der Kunden schon immens verändert: „Einfach nur Laden aufmachen und Klamotten reinhängen geht nicht mehr“, weiß Kai Horstmann.

Als grundsätzliches Credo für ihre Filialgründungen nennt Horstmann verschiedene Punkte. So sei zum Beispiel die Infrastruktur der Gemeinde, die bestehende Einzelhandelsstruktur und vor allem die Lage in der Region entscheidend. Denn die Inhaber fahren regelmäßig alle Zweigstellen ab, sodass die Entfernung zwischen den Geschäften zueinander eine wichtige Rolle spielt: „Das Filialnetz muss Sinn ergeben.“ Zudem sei es entscheidend, dass die Logistik gut handhabbar bleibe. Nicht aus Zufall siedele man sich immer in mittelgroßen Gemeinden an. „Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein“, umreißt Horstmann und lobt Ganderkesee: „Die Ganderkeseer sind aufgeschlossen und modisch interessiert, zudem denkt die Gemeinde progressiv.“ Es sei in jüngster Vergangenheit viel in Sachen Ortsentwicklung passiert.

Für das neue Geschäft in Ganderkesee sowie für alle anderen Läden gilt vor allem, dass die Lokalität ein klares Profil besitzen müsse – deshalb auch die jeweilige Konzentration auf ein Geschlecht. „Wir haben in den ersten Tagen den Zwölfjährigen genauso zufriedenstellen können wie auch den 95-Jährigen“, zeigt sich der Inhaber erfreut. Und er meint: „Wenn der Laden die entsprechenden Klamotten bereithält, geht auch jeder Ältere hinein, da ist es egal, wie flott der Laden eingerichtet ist.“ Hauptsache sei, dass sie auf komprimierter Fläche ein Angebot für Jedermann bieten würden.

„Wir haben immer noch Spaß an der Sache und sind bestrebt, weiterhin Gas zu geben“, spricht er für sich und seine Frau. Das gilt aber nur für offline: Einen Onlineshop betreiben Horstmanns nicht. Und sie wollen dies in absehbarer Zukunft auch nicht ändern. Man habe ein Jahr lang versucht, mit Zalando zu kooperieren, aber „das hat sich schlicht und einfach nicht rentiert, und am Ende des Tages machen wir das, um Geld zu verdienen.“ Angst vor dem Internet habe man aber auch nicht. „Früher waren es Versandkataloge und heute ist es eben das Internet“, zählt er die nicht lokalisierte Konkurrenz von einst und heutzutage auf, aber gesteht ein: „Das Internet besitzt natürlich eine ganz neue Dynamik.“ Aber Horstmann ist überzeugt, dass die Kunden die Ware anfassen und beraten werden wollen. Und die Zahlen geben ihm wohl Recht, die wachsen laut Horstmann stetig: „Bisher sind wir rundum zufrieden, werden aber in einigen Monaten schauen, wo wir noch nachjustieren müssen.“