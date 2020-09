Schmuck haben Diebe bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Schlehdornweg in Wildeshausen erbeutet. Die bislang unbekannten Täter brachen in das Haus zwischen Mittwoch 14 Uhr und Donnerstag 14.30 Uhr ein, indem sie ein Fenster aufhebelten, teilt die Polizei mit. Sie durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und wurden fündig. Mit Schmuck als Beute entfernten sie sich nach dem Einbruch in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Nummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.