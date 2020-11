Zwei Einbrüche hat es am Wochenende in Ahlhorn gegeben. Wie die Polizei berichtet, brachen bislang unbekannte Täter zwischen Sonnabend, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in ein Wohnhaus an der Kantstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen und dieses zu durchsuchen. Die Einbrecher entwendeten zwei Lampen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus verschafften sich ebenfalls bislang unbekannte Täter zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, unerlaubt Zutritt zum Verwaltungsgebäude einer Klinik an der Dr.-Eckener-Straße. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit noch unbekannt. In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit den Beamten in Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.