Klettern geht auch unter Corona-Bedingungen: Ausflüge in den Kraxel-Maxel-Kletterwald in Hatten finden sich gleich dreimal im Ferienpass-Programm der Gemeinde Ganderkesee. (Kerstin Röhl/ Gemeinde Ganderkesee)

Der Ferienpass der Gemeinde Ganderkesee ist ein Selbstläufer. Jahr für Jahr trägt Organisatorin Kerstin Röhl meist mehr als 100 Angebote und Aktivitäten zusammen, um all jenen Kindern, die nicht verreisen, erlebnisreiche Ferien zu bieten. Im Corona-Jahr 2020 hat die Pandemie nun deutlichen Einfluss auf den Umfang: Mit rund 50 Angeboten, aus denen die Kinder und Jugendlichen wählen können, fällt der Ganderkeseer Ferienpass in diesem Jahr nur etwa halb so groß aus wie in „normalen“ Jahren. Dass einige Veranstaltungen nicht stattfinden können, sei zwar bedauerlich. Unter den besonderen Umständen freut sich die Organisatorin aber, dass es überhaupt gelungen sei, einen Ferienpass auf die Beine zu stellen. Eine weitere Änderung: Die Anmelde- und Zahlungsphasen wurden in diesem Jahr verkürzt.

„Viele Partner, mit denen wir in den vergangenen Jahren kooperiert haben, waren aufgrund der Bestimmungen einfach verunsichert, was erlaubt sein würde“, schildert Röhl die Schwierigkeiten bei der Vorbereitung. Weil die Besuche mit einer Busfahrt verbunden wären, muss sie etwa auf die Ausflüge zum Heide Park Soltau oder den Tier- und Freizeitpark Jaderberg, sonst absolute Klassiker des Programms, verzichten. Auch auf dem Hochsitz der Jägerschaft lasse sich der vorgeschriebene Abstand nur schwer einhalten. „Ein Schwerpunkt liegt dafür auf Angeboten, bei denen die Hygienemaßnahmen gut umgesetzt werden können. Das ist etwa bei den Kreativ- und Sportangeboten der Fall“, erklärt Röhl. Wählen können die Kinder und Jugendlichen etwa zwischen Tennis, „Spiel, Spaß, Spannung im Wald“, Stoffmalerei, „Kreatives aus Ytong-Steinen“, Töpferaktionen, Nähaktionen, Bowling oder einem Fifa-Turnier auf der Playstation 4. Die Aktion im Kraxel-Maxel-Kletterwald in Hatten findet sich dafür gleich dreimal im Programm.

Wer am Ferienpass teilnehmen möchte, kann sich im Zeitraum von Dienstag, 23., bis Dienstag, 30. Juni, über die Seite www.ferienpass-ganderkesee.de einen Account anlegen und eine persönliche Liste mit Wunschveranstaltungen zusammenstellen. Wichtig dabei: Die Accounts aus dem Vorjahr sind nicht mehr aktiv. Bis spätestens Freitag, 3. Juli, erhalten die Teilnehmer per E-Mail eine Nachricht über die zugelosten Veranstaltungen und die Teilnehmergebühren.

Nach Empfang der Mail, in der die Zahlungsmöglichkeiten erläutert werden, müssen die Gebühren bis Freitag, 10. Juli, an die Gemeinde Ganderkesee gezahlt werden. Erst nach Geldeingang und Abgabe der Einverständniserklärung sind die Kinder und Jugendlichen verbindlich angemeldet. Noch freie Plätze werden ab dem 13. Juli 2020 zur weiteren Buchung zur Verfügung gestellt. Wer für die Registrierung keinen eigenen PC zur Verfügung hat, kann sich bei einem der drei Jugendhäuser „Trend“ (Ganderkesee), „Kaffeepott“ (Bookholzberg) oder Horst (Schönemoor) telefonisch zur Registrierung ankündigen und zur verabredeten Zeit die öffentlichen Computerarbeitsplätze nutzen.

In den vergangenen Jahren habe der Ganderkeseer Ferienpass immer etwa rund 2000 Teilnehmer verzeichnet, berichtet Röhl, die nicht erwartet, dass die Nachfrage in diesem Jahr signifikant sinkt. Deshalb hat die Organisatorin die maximale Zahl der Wünsche, die die Interessenten angeben können, auch von acht auf drei reduziert. Auch wenn die Plätze wie immer nach dem Losverfahren vergeben werden, laute die Prämisse jedoch: „Jedes Kind sollte etwas abbekommen.“

Außerdem empfiehlt sie den Teilnehmern, zu Ferienbeginn und danach hin und wieder im eigenen Account nachzugucken, ob es vielleicht Neuigkeiten zu den gebuchten Veranstaltungen gibt, etwa über Ausfälle oder Änderungen bei der Uhrzeit. Dies sei gerade in der von Unsicherheiten geprägten Corona-Zeit ganz wichtig. Und wenn sich die Bestimmungen ändern, könne es sein, dass kurzfristig auch noch die eine oder andere Veranstaltung hinzukomme.

„Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie können die maximalen Teilnahmerzahlen für die einzelnen Angebote noch nach unten oder oben angepasst werden“, betont Röhl. Über die konkreten Hygienemaßnahmen werden die Teilnehmer in der Bestätigungsmail informiert. In der Regel seien beim Bringen und Abholen immer Mund-/Nasenschutz zu tragen, bei den Aktionen selbst zumeist aber nicht.