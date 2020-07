Einer der ganz großen Renner beim Abschlussfest des Sommerferienprogramms des Delmenhorster Jugendamtes war die Raupe, die vielbeinig über den Rathausplatz wuselte. (Helga Berger)

Die Sommerferien gehen in wenigen Tagen zu Ende und damit auch das Ferienprogramm des Delmenhorster Jugendamtes. Vorher gab es jetzt aber noch eine Abschlussveranstaltung auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Spiele aus aller Welt“. Dazu hatten sich alle Ferienprogramm-Spielplätze der Stadt einen Beitrag ausgedacht: vom Dosenwerfen bis zur menschlichen Raupe. Zum abschließenden Höhepunkt wurde Theater gespielt. Eine internationale Jugendgruppe führte das Märchen „Dornröschen“ auf. Die Grundlage für die Kulissen stammte dabei aus den Städtischen Kliniken: Das Krankenhaus hatte drei Bettlaken spendiert, die von Kindern und Jugendlichen wunderschön bemalt worden waren. Und so zeigte sich der Delmenhorster Rathausplatz einmal märchenhaft mit Dornröschens Schloss, einem Wald mit einem Wolf und dem gedeckten Tisch, an dem kein Platz für die Fee war. (28. Juli 1995)



Im Delmenhorster Stadtgebiet sind nach Angaben der Polizei seit 1992 jedes Jahr zwei Taxifahrer überfallen worden. Jetzt sollen die Fahrer besser geschützt werden. Das Bundesverkehrsministerium hat schon den Einsatz von Taxi-Schildern erlaubt, die bei Gefahr blinken. In den neueren Fahrzeugen seien diese Blinkschilder bereits installiert, sagt Joachim Tönjes, Inhaber des Taxi-Rings Delmenhorst. Doch davon verspreche er sich nicht viel. Mehr Sicherheit erwartet Tönjes von anderen Ideen. So will er im Herbst ein Taxi mit einer eingebauten Videokamera testen, die den Fahrgast beim Einsteigen und beim Bezahlen filmt. Präventiven Schutz soll dazu auch das Schild „Videoüberwacht“ an der Wagentür bringen. Darüber hinaus will der Taxi-Ring ein satellitengestütztes Funksystem einführen, mit dem in der Zentrale eine genaue Bestimmung des Taxi-Standorts möglich ist. Bei einer Umfrage unter wartenden Delmenhorster Taxifahrern am Stadtwall lehnten allerdings viele sowohl die Videoüberwachung als auch das Ortungssystem ab. Hinter vorgehaltener Hand wird auch gesagt, warum: Mit diesen Techniken würde die Kontrolle über den Fahrer steigen und jede Fahrt dokumentiert werden. Eine Tour mit ausgeschalteter Taxi-Uhr, um den Lohn ein wenig aufzubessern, wäre dann nicht mehr möglich. (27. Juli 1995)



Mitte September wird zum ersten Mal in Delmenhorst ein Seniorenbeirat gewählt. Bisher sind bereits zwölf Listenvorschläge und drei Einzelbewerber gemeldet worden. Kandidaten benannt haben neben Arbeiterwohlfahrt, Caritas und VdK auch die Seniorenarbeitsgemeinschaften der Parteien – so die CDU-Senioren und die SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 Plus“. Außerdem sind der DGB und der Treffpunkt Deichhorst dabei sowie die Ehemaligen Soldaten und die Freien und Unabhängigen. Von den drei Einzelbewerbern sind zwei in Delmenhorst sehr bekannt: Henry Grimm und Onno Onnen. Der Wahl des ersten Delmenhorster Seniorenbeirats waren langwierige Auseinandersetzungen über Kompetenzen und Wahlmodus vorausgegangen. Durchgesetzt haben sich schließlich die Befürworter einer Urwahl. Der Seniorenbeirat erhält künftig immer dann, wenn Belange der älteren Menschen berührt werden, große Mitsprachemöglichkeiten in den Ausschüssen des Stadtrats. (29. Juli 1995)



Seit einem Jahr gibt es an der Moltkestraße die „Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen“, und die erste Bilanz fällt – zumindest mit Blick auf die Akzeptanz der neuen Einrichtung – durchweg positiv aus. „Wir haben im letzten Jahr viel erreicht“, konstatieren die beiden Mitarbeiter Hermann Franke und Angelika Vareschi. Mehr als 60 Hilfesuchenden sei in dieser Zeit Beistand geleistet worden, davon mehr als 90 Prozent Mädchen. Der Großteil war zwischen sechs und zehn Jahren alt. Zum ganz überwiegenden Teil fand der Missbrauch in der Familie oder Stieffamilie statt. Die seit Juni 1994 arbeitende Beratungsstelle befindet sich in städtischer Trägerschaft und ist organisatorisch an die Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angegliedert. (28. Juli 1995)



Die Kindergartengebühren in Delmenhorst sind neu geregelt worden. Der normale Beitrag liegt künftig bei 135 Mark für einen Halb- und 195 Mark für einen Ganztagsplatz. Wer mehr als 70 000 Mark netto im Jahr verdient, muss künftig 190 Mark für einen Halbtags- und 275 Mark für einen Ganztagsplatz bezahlen. Eltern oder Alleinerziehende, die Sozialhilfe bekommen, brauchen dagegen für den Kindergartenbesuch ihrer Sprösslinge nichts zu bezahlen. Zwischen dem kostenlosen Kindergarten und dem normalen Beitrag gibt es noch zwei weitere Stufen, die sich ebenfalls an der Einkommenshöhe der Eltern orientieren. (27. Juli 1995)



Ein Schaden von rund 80 000 Mark entstand bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Hohenkamp in Rethorn. Dabei hatte ein 22 Jahre junger Mann doch nur in der Garage des Hauses den in seine Einzelteile zerlegten Motor seines Motorrades reinigen wollen. Als Reinigungsflüssigkeit benutzte er Kraftstoff. Ein Fehler, denn das dabei entstandene Gasgemisch sei dann wohl durch irgendein elektrisches Gerät entzündet worden, vermutet die Polizei. Die in das Haus integrierte Garage stand jedenfalls vollständig in Flammen, als die Freiwilligen Feuerwehren Schierbrok-Schönemoor und Bookholzberg eintrafen. Die insgesamt 60 Wehrmänner konnten nicht mehr verhindern, dass sich das Feuer nach oben ausbreitete, und mussten deshalb das Dach des Hauses zur Hälfte abdecken, um die Brandnester löschen zu können. Den Feuerwehren gelang es aber, ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus und damit noch größeren Schaden zu verhindern. (26. Juli 1995)



