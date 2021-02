Beim feierlichen Gelöbnis des Logistikbataillon 161 legten die Soldaten stellvertretend für ihre Kameraden ihre Hände auf die gesenkte Truppenfahne. (INGO MÖLLERS)

Strahlender Sonnenschein begleitete die 45 Rekruten des Logistikbataillons 161 aus Delmenhorst-Adelheide zu ihrem feierlichen Gelöbnis auf den Appellplatz der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne. Aufgrund der coronabedingten Sonderregelungen auf dem Bundeswehrgelände sahen die Veranstalter von einem großen Festakt mit Familienangehörigen und vollständigen Kompanien ab. Als Vertreterin der lokalen Politik sprach die Bürgermeisterin der Gemeinde Ganderkesee, Alice Gerken.

Das feierliche Gelöbnis des Logistikbataillons fiel dieses Mal deutlich kleiner aus als noch in den Vorjahren. „Der Anlass hätte es verdient, dass wir dieses Ereignis nicht zurückgezogen in unserer Kaserne begehen, sondern in der Öffentlichkeit und vor deutlich mehr Gästen“, bedauerte Kommandeur des Logistikbataillon 161, Oberstleutnant Torsten Ickert, die ungewohnte Situation, in der sich die Soldaten befanden.

Während bei den Feiern sonst zahlreiche Besucher auf der Tribüne Platz nehmen, durften an der Zeremonie am Appellplatz der Kaserne nun nur ausgesuchte Vertreter der lokalen Politik und Führungskräfte des Militärs teilnehmen. Zusätzlich war das Tragen einer medizinischen Maske sowie Abstandhalten obligatorisch. Musikalisch begleitet wurde das Gelöbnis durch das Marinemusikkorps Wilhelmshaven unter der Leitung von Oberstabsbootsmann Marcus Müller.

Die 45 Rekruten, davon sieben Frauen, absolvierten in den vergangenen sechs Wochen ihre Grundausbildung beim Logistikbataillon 161. Oberstleutnant Ickert betonte die Bedeutsamkeit des anspruchsvollen Dienstes in einer Gesellschaft mit weltpolitischen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie. „Allein unser Bataillon hält 450 Soldatinnen und Soldaten bereit, von denen aktuell rund 300 die Impfkampagne in Pflegeheimen oder bei der Kontaktverfolgung unterstützen“, führte er weiter aus. Diese Unterstützung solle auch solange wie nötig aufrechterhalten bleiben, schließlich wünschten sich alle ja möglichst schnell den normalen Alltag zurück. Dazu gehören natürlich auch der soldatische Alltag und Vorbereitungen für anstehende Auslandseinsätze, so Ickert.

Auch Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken betonte in ihrer Ansprache die Tragweite des Treueschwurs an die Bundesrepublik: „Als Soldatinnen und Soldaten haben Sie sich für einen Beruf entschieden, in dem Sie Ihre Hilfsbereitschaft, Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihren Mut zur Verteidigung von Frieden, Freiheit und Menschenrechten unter Beweis stellen können und auch müssen.“

Zudem sei die Bundeswehr ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft. Deswegen appellierte Gerken an die Soldaten, auch in der Mitte der Gesellschaft beispielsweise durch zivile Einsätze in Impfzentren sichtbar zu werden. „Nur wenn wir gemeinsam die nötigen Einschränkungen mittragen, kann es gelingen, die Pandemie zu besiegen“, betonte die Bürgermeisterin.

Nach der Rede folgte mit dem feierlichen Gelöbnis der Höhepunkt der Zeremonie. Der Eid dient der Stärkung der soldatischen Gemeinschaft und soll den Soldaten nach der Grundausbildung die Pflichten und Aufgaben im Staat bewusst machen. Als Abschluss der Zeremonie marschierten die Rekruten geschlossen ab.

„Dieses Jahr ist wegen der Pandemie allerdings vieles anders als gewöhnlich“, erzählte Presseoffizierin Denise Goldmann. Neben der coronabedingten Einschränkungen habe aber auch die heftige Wetterlage die Ausbildung verkompliziert. So sei die Schießanlage beispielsweise aus sicherheitstechnischen Gründen nicht benutzbar gewesen. Deswegen wartet auf die Rekruten nun noch eine weitere Woche Ausbildung bis sie in den ersehnten Urlaub entlassen werden.

„Die Erinnerungen und Erlebnisse an die Grundausbildung werden uns nicht nur die Dienstzeit über, sondern das ganze Leben lang miteinander verbinden“, sagte Rekrutenvertreterin Ines Siegl-Stammel. Im Frühjahr werden die Soldaten in ihre neuen Stammtruppeneinheiten in ganz Deutschland versetzt. Wo das sein wird, sei ganz individuell. Oftmals könnten sogar die Wünsche der jeweiligen Soldaten erfüllt werden, so Goldmann.