Wie viele Lichter es an seinem "Weihnachtshaus" genau sind, weiß Volker Sternberg nicht. (INGO MöLLERS)

Volker Sternberg ahnt vermutlich, welche Frage sich als erstes stellt – deshalb winkt er sofort ab. „Frag mich nicht, wie viele Glühbirnen es sind.“ Die Glühlämpchen am Ochsenbergweg 12 in Wildeshausen zu zählen, dürfte in der Tat mühselig werden: Seit 13 Jahren schmückt Sternberg zur Weihnachtszeit sein Haus auf dem gut 300 Quadratmeter großen Grundstück mit reichlich Lichtern und Figuren.

Bei einer Zahl ist sich der 52-Jährige aber sicher: „Für die Beleuchtung brauche ich 47 Stecker.“ Das Dach ist mit Lichterketten umrahmt, Büsche sind beleuchtet, neu ist der Schneemann im Vorgarten. Sternberg hat noch mehr Dekoartikel auf Lager. „Aber sonst wird es zu viel des Guten“, sagt er auch mit Blick auf das stark beleuchtete Weihnachtshaus in Delmenhorst. Ab einer gewissen Grenze habe solch ein beleuchtetes Haus einen Jahrmarkt-Charakter, „das ist too much“. Sternberg möchte es festlich halten. Dass es nicht „too much“ wird, dafür sorgt Frau Sonja. „Sie bremst mich dann aus.“

Da Menschen, die sich das Haus in Delmenhorst anschauten, die coronabedingten Abstände untereinander nicht einhielten, musste dort der Stecker gezogen werden. Mit einer überdimensionalen Weihnachtspyramide, 60 Quadratmetern Schnee, Engel, Weihnachtsmänner und rund 60 000 Lichtern hatte die Familie Borchart ihr Haus auch in diesem Jahr geschmückt. Doch nach 20 Jahren Tradition hat das Delmenhorster Weihnachtshaus dieses Jahr vielleicht zum letzten Mal geleuchtet. Denn Familie Borchart ist enttäuscht: Sie hat ihr Weihnachtshaus abgeschaltet. Schuld sind pöbelnde Zuschauer, die Sven Borchart am dritten Advent wild beschimpften, als er auf die geltenden Abstandsregeln hinwies. „Dass man uns das Weihnachtshaus so kaputt machen würde, hätten wir nicht geglaubt“, drückt Martina Borchart ihre Wut aus.

So schlimm sei es hier – bei Familie Sternberg – nicht. „Viele Eltern und Kinder kommen abends vorbei, um es sich anzuschauen“, erklärt der Wildeshauser. Beschwerden habe es noch keine gegeben. Nur schon mal traurige Kinderaugen, weil die Beleuchtung noch nicht eingeschaltet war.

Gesichert und videoüberwacht

Für Empörung unter den Wildeshausern hat zudem ein Diebstahl gesorgt: „Vor drei Jahren wurde der Weihnachtsmann geklaut. Seitdem sind die Figuren gesichert und alles ist videoüberwacht“, erzählt Sternberg. Und einen neuen Weihnachtsmann hat er auch besorgt: Der gut 1,20 Meter kleine Mann steht vor der Haustür. „Wenn man seinen linken Fuß antippt, singt und tanzt er“, freut sich Sternberg, der beruflich nichts mit Schmücken, sondern dem Verkauf von Kunstrasen zu tun hat.

Der Film „Schöne Bescherung“ (1989) gab den Anstoß zum Schmücken: Hauptdarsteller Chevy Chase legt im Film die Stromversorgung der Stadt lahm, um sein Haus zu beleuchten. Ganz so stark wollte Volker Sternberg nicht übertreiben. Aber unauffällige Deko sollte es auch nicht sein. „Von null auf hundert“, beschreibt er das erste Jahr, in dem er sein Haus beleuchtete. Seitdem ist ihm alle Jahre wieder sein Vater behilflich, um innerhalb von zwei Tagen alles zu schmücken.

Vor ein paar Jahren veranstalteten er und seine Frau Sonja zwischen Weihnachten und Neujahr die erste „Ableuchtparty“: „Wir wollten ein paar enge Freunde einladen – letztlich waren es 130 Leute.“ In den Jahren danach waren es immer gut 50 bis 60 Gäste. Coronabedingt fällt die Party dieses Mal aus. Ob sie im nächsten Jahr gefeiert wird? Sternberg lässt es offen: „Wir organisieren es immer spontan.“

Gelassen bleibt er auch bezüglich der Stromkosten. Genaue Zahlen nennt er nicht: „Aber es sind LED-Lampen. Das ist nicht viel. Sich im Sommer Bier herunterzukühlen, ist teurer.“