Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter eines bereits im Sommer verübten Einbruchs an der Feldhusstraße in Delmenhorst ermittelt. Zu dem Einbruch in eine Lagerhalle einer Baufirma war es in der Nacht auf den 25. August gekommen. Bei der Tat wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Beamten gingen von einem geschätzten Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich aus. Gegen die bis dahin unbekannten Täter leitete die Polizei Delmenhorst ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls ein.

Im Rahmen der Untersuchungen erließ das Amtsgericht Oldenburg acht Durchsuchungsbeschlüsse sowie zwei Haftbefehle. An den umfangreichen Ermittlungen war auch die Polizei Bremen beteiligt. Es wurden sechs Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich bei den Verdächtigen um Männer im Alter zwischen 22 und 47 Jahren aus Verden und Bremen. Nach Angaben der Polizei konnten umfangreiche Beweismittel – insbesondere das Diebesgut – aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Das Sondereinsatzkommando Bremen nahm einen 47-Jährigen wegen seiner Verbindung zu Angehörigen von ethnischen Clans fest. Die Polizei Verden/Osterholz übernahm die Festnahme eines 32-jährigen Verdeners. Die beiden Angeklagten wurden nun beim Amtsgericht Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.