Besonderes Klangerlebnis: Das Duo Querhorn mit Johannes Hustedt (Flöten) und Chai Min Werner (Alphorn & Gong) spielt am 30. August im Tabkenhof. (Raphael Hustedt)

Die Dötlingen-Stiftung kann 2019 auf 20 Jahre erfolgreicher ehrenamtlicher Arbeit zurückblicken. „Unser Anliegen ist nicht nur die kulturelle Bestandsbewahrung, sondern auch die Unterstützung neuer, spannender und außergewöhnlicher Kulturprojekte mit hohem künstlerischem Niveau“, beschreibt die Vorsitzende Gerti Essing das Aufgabenfeld. Anlässlich des runden Geburtstags lädt die Stiftung zu einer großen Festwoche ein, die vom 24. bis 31. August auf dem Tabkenhof (Dorfring 8) stattfinden wird. Dabei steht jeder Tag unter einem anderen Schwerpunkt: von Literatur und Musik über Theater und Mode bis zu einem Tag der Kinder.

Eröffnet wird die Festwoche am Sonnabend, 24. August, um 11 Uhr mit einem Empfang mit geladenen Ehrengästen. Um 15 Uhr wird dann der bereits mehrfach ausgezeichnete Dötlinger Komponist Günter Berger ein Musikprogramm auf der „offenen Diele“ gestalten. Der Eintritt ist frei.

Tag der Literatur

Der Sonntag, 25. August, präsentiert sich als "Tag der Literatur". Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Diele des Tabkenhofes mit Pastorin Susanne Schymanitz. Für Musik sorgen der St.-Firminus-Organist Markus Häger und sein Chörchen. Ab 15 Uhr ist die Diele dann Schauplatz verschiedener Lesungen: So wird Gerti Essing aus Dötlinger Büchern lesen, die Autorin Helga Bürster stellt ihre Werke vor, und Hans-Werner Aschoff, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg (WLO), liest als leidenschaftlicher Hobby-Poet aus seinen Gedichtbänden „Fake Poetry“ und „50 Shades of Fake". Für Musikalisches zwischendurch sorgen Markus Häger und Thomas Schlegel. Die Veranstaltung „Dötlingen liest ein Buch und schnackt darüber“ rundet den Tag um 19 Uhr ab. Thema ist der Roman "Altes Land" von Dörte Hansen, wobei die Veranstalter darauf hinweisen, dass die Teilnehmer das Buch an diesem Abend möglichst gelesen haben sollten.

Nach einem Ruhetag am Montag geht es am Dienstag, 27. August, mit dem Tag der Kinder weiter. „Kleine Hände – große Kunst“ lautet das Motto ab 15 Uhr, wenn es verschiedene Kreativangebote für Kinder auf dem Hof und der Diele gibt. Zudem zeigen Nachwuchsmusiker ihr Können.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr ist dann das Theaterlaboratorium Oldenburg zu Gast, das ab 19.30 Uhr seine Produktion „Vom Fischer und seiner Frau“ vorstellen wird. Die Veranstaltung startet bereits ab 18 Uhr mit einem Fischbüfett, das allerdings schon ausverkauft ist. Und auch für den Theaterabend sind laut der Verantwortlichen nur noch wenige Restkarten zum Preis von 25 Euro erhältlich. Eine Anmeldung per E-Mail an info@doetlingen-stiftung.de ist zwingend erforderlich.

„Mode im Wandel der Zeit“ lautet das Motto am Donnerstag, 29. August. Um 16 Uhr steht eine Modenschau mit Models aus der Gemeinde auf dem Programm. Gezeigt wird laut Ankündigung sowohl Mode des vergangenen Jahrhunderts als auch aktuelle Kollektionen. Gästeführerin Dette Zingler, vielen bekannt als Elise Plietsch, wird die Veranstaltung moderieren, Musiker Christian Bormann singt dazu passende Lieder.

Ein besonderes Klangerlebnis verspricht das Konzert des Duos Querhorn, das die Diele des Tabkenhofs am Freitag, 30. August, ab 19.30 Uhr mit Alphorn, Querflöte und Gong beschallen wird. Das Repertoire reicht laut Ankündigung von Klassikern über zeitgenössische Werke bis hin zu Eigenkompositionen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Tickets können ebenfalls per E-Mail an info@doetlingen-stiftung.de bestellt werden.

Mit einem Kunst- und Antikmarkt klingt die Jubiläumswoche am Sonnabend, 31. August, schließlich aus. Ab 11 Uhr stellen Dötlinger und regionale Künstler ihre Arbeiten auf dem Hof sowie rund um die Eiche und die Kirche aus. Um 17 Uhr ist dann ein Auftritt der regional bekannten Wackeltenöre aus Wüsting geplant, die unter anderem auch bei der Jakkolo-Weltmeisterschaft in Hude für Furore gesorgt haben. Ab 19 Uhr geben die Verantwortlichen dann noch eine Party für alle ehrenamtlichen Helfer, um sich für die geleistete Arbeit zu bedanken.

Während der gesamten Festwoche werden auf der Diele des Tabkenhofes zudem Bilder und Skulpturen bedeutender historischer sowie zeitgenössischer Künstler ausgestellt: So sind etwa Arbeiten von Georg-Bernhard Müller vom Siel und seinen Schülern zu sehen.