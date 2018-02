Feuer in BBS in Delmenhorst

Fett gerät im Kochunterricht in Brand: Acht Verletzte

Bei einem Brand in einer Berufsbildenden Schule in Delmenhorst sind am Freitag acht Menschen verletzt worden.