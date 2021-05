Kochutensilien auf Herd

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuer gerade noch verhindert

Jochen Brünner

Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung am Ring in Ganderkesee meldete ein aufmerksamer Zeuge der Feuerwehr am Sonntagabend. Die Bewohner hatten offenbar das Haus verlassen, aber den Herd nicht ausgeschaltet.