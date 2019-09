Löschen musste die Feuerwehr Wildeshausen nicht mehr, aber entlüften. (Symbolbild) (Björn Hake)

Wildeshausen. Dichter Rauch hatte sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der katholischen St.-Peter-Kirche ausgebreitet, der Pastor bemerkte es. Er lief sofort in ein benachbartes Geschäft, weil er wusste, dass der Inhaber Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen ist. Dieser guckte sich in der Kirche um, doch das Feuer war bereits von selbst erloschen, sodass keine Löschmaßnahmen notwendig waren. Darüber informierte er den Ortsbrandmeister, der wiederum drei Einsatzkräfte mit der Drehleiter und einem Belüftungsgerät zur Einsatzstelle entsandte. Auch die Polizei wurde eingeschaltet: Aufgrund der in der Kirche vorgefundenen Situation geht sie davon aus, dass der Brand in der Kirche mutwillig gelegt worden ist. Ein Schaden am Gebäude selbst ist zwar nicht entstanden, insgesamt wird der Schaden aber auf 80 000 Euro geschätzt, was im Wesentlichen auf die starke Verrußung der Inneneinrichtung zurückzuführen ist. Hinweise zur Tat und zu mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 9 94 10 entgegen.