Wegen eines kleinen Feuers in einem Klassenraum rückte die Feuerwehr am Mittwochmorgen zur Grundschule Dürerstaße aus. (Nonstop News)

Glimpflich verlaufen ist am Mittwochmorgen ein Feuer in der Grundschule Dürerstraße. Dort war in einem Klassenzimmer, das zu diesem Zeitpunkt unbenutzt war, unter anderem ein Regal in Brand geraten und hatte für eine ordentliche Verqualmung gesorgt. „Zur Ursache des Feuers können wir noch keine Angaben machen, die ermittelt jetzt die Polizei“, sagte Norbert Twisterling, Einsatzleiter und stellvertretender Gemeindebrandmeister, vor Ort.

Nach dem Alarm beschloss die Schulleitung, das Gebäude zu räumen. Sämtliche 300 Schüler mussten ihre Klassen verlassen und wurden in die Turnhalle geführt. Twisterling lobte ausdrücklich, dass die Räumung hervorragend geklappt habe. „Das nimmt auch von uns immer schon ein großes Stück Druck, wenn wir schon bei der Anfahrt wissen, dass alle Kinder in Sicherheit sind und wir uns auf die Brandbekämpfung konzentrieren können“, erklärte er.

Letztlich mussten die Ortsfeuerwehren Ganderkesee und Falkenburg, die mit insgesamt 32 Kameraden vor Ort waren, nur noch Nachlöscharbeiten mit der Kübelspritze erledigen. Anschließend wurde kräftig belüftet, um den Brandgeruch aus dem Gebäude zu bekommen. Der Klassenraum, in dem das Feuer ausgebrochen war, bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Darüber hinaus aber konnten Kinder und Lehrer schon nach kurzer Zeit wieder in ihre Klassenräume zurückkehren und den Unterricht fortsetzen. Auch in den kommenden Tagen finde der Unterricht wie gewohnt statt, erklärte Twisterling.

Bereits im August 2012 hatte es in der Grundschule Dürerstraße schon einmal gebrannt. Damals hatten spielende Kinder im Verwaltungstrakt einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet.