Am Montagabend ist es im Wollepark-Wohnblock 12 zu einem Feuer im siebten Obergeschoss gekommen. (Ingo Moellers)

In einem der leer stehenden Häuser an der Straße Am Wollepark ist am frühen Montagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war in einer Wohnung im siebten Stock in Haus Nummer 12 entstanden, das zusammen mit Nummer 11 am 1. November 2017 von der Stadt Delmenhorst wegen Unbewohnbarkeit geräumt und verriegelt worden war. Dennoch ging die Feuerwehr zunächst davon aus, dass sich möglicherweise Menschen im Gebäude befinden könnten. „Selbst wenn solche Gebäude leer stehen, kann es trotzdem immer sein, dass sich Obdachlose oder auch Jugendliche darin aufhalten“, erklärte Feuerwehr-Chef Thomas Stalinski.

Als die Feuerwehr gegen 18 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, befanden sich aber keine Menschen in den Wohnhäusern, entsprechend kam es auch zu keinen Verletzten. Weil das Feuer bereits auf das darüber befindliche achte Geschoss überzugreifen drohte, gingen die Brandbekämpfer von außen über eine Drehleiter gegen das Feuer vor. Parallel kämpften weitere unter Atemschutz drinnen gegen den Brand an.

Das Feuer war schnell in den Griff zu kriegen. „Das hat keine halbe Stunde gedauert“, berichtet Stalinski. Nach entsprechenden Nachlöscharbeiten und der Suche nach weiteren Glutnestern konnten die insgesamt 40 Einsatzkräfte nach rund anderthalb Stunden wieder abrücken.

Größe des Sachschadens unklar

Unklar ist derzeit noch, wie groß der Schaden an dem Gebäude ist. Zur Ursachenklärung ist die Polizei am Dienstag noch einmal in das Gebäude gegangen und hat weitere Untersuchungen angestellt. Demnach konnte ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. „Die Experten gehen eher von einer fahrlässigen Inbrandsetzung aus“, teilt Polizeisprecher Albert Seegers mit. Die Begehung des Gebäudes deutete darauf hin, dass sich Unberechtigte ein Obdach gesucht hatten und durch eine provisorische Feuerstelle für ein wenig Wärme sorgen wollten.

„Wir haben in den letzten Wochen schon eine Menge brennbares Material aus den unteren Geschossen wegschaffen lassen“, berichtet Matthias Volkmer, Verwalter der Eigentümergemeinschaft und selbst Besitzer einer Wohnung in den beiden Problemblöcken. Auch seien die Grundstücke inzwischen freigeräumt worden. Denn die Eigentümergemeinschaft hält nach wie vor an ihren Plänen fest, die Blöcke irgendwann wieder in Betrieb zu nehmen, sobald genug Gelder durch die rund 80 verschiedenen Besitzer zusammengetragen werden konnten.

„Es ist allerdings eine Problematik aufgetaucht, die wir vorher gar nicht abschätzen konnten“, berichtet Volkmer. „Jede Woche steigen irgendwelche Leute in die Häuser ein. Wir haben schon etliche tausend Euro in die Hand genommen, um die Türen unten zu verriegeln.“ Mit wenig Erfolg: „Entweder die Schlösser werden aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen oder sie stellen Klappleitern auf und verschaffen sich dann Zugriff über die Balkone“, erzählt der Verwalter. „Wir sind nach wie vor interessiert daran, Gelder zu sammeln und die Missstände zu begleichen.“ Diese belaufen sich laut den Delmenhorster Stadtwerken derzeit nach wie vor noch auf rund 100.000 Euro. „Das ist aber schwierig, wenn alles, was man in einer Woche aufstellt, direkt wieder durch Einbrüche verschlungen wird. Ich weiß inzwischen einfach nicht mehr, was ich noch machen soll“, sagt der Verwalter, der sich in der kommenden Woche nun noch mal mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen will. „Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, wie man uns beim Objektschutz irgendwie helfen kann“, hofft er.

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke im April und Mai des Vorjahres wegen ausstehender Zahlungen für Gas und Wasser in Höhe von 130.000 Euro beides abgestellt, sodass sich die Bewohner fortan über eine Notversorgung direkt an der Straße das Wasser in Gefäße füllen und in ihre Wohnungen tragen mussten. Über die beiden Häuser war bundesweit in den Medien berichtet worden. Schon damals hatte die Delmenhorster Stadtverwaltung festgestellt, dass das Haus nicht sicher war und vor allem im Falle eines Feuers Risiken bestanden. Deswegen setzte die Stadt am 3. Juli eine Brandwache ein. Kosten: 10.000 Euro pro Woche.

Am 11. September begann die Stadt ein Anhörungsverfahren mit den Eigentümern und Bewohnern der Immobilien. Aufgrund schwerer baulicher Mängel drohte schon da die Unbewohnbarkeit. Elf Tage später endete diese Anhörungsfrist – „ohne erkennbare Perspektiven zur Beseitigung der Missstände“, teilte Stadtsprecher Timo Frers mit. Am 2. Oktober schließlich erklärte die Bauordnungsbehörde der Stadt Delmenhorst die Gebäude Am Wollepark 11 und 12 mit Wirkung zum 1. November – dem Tag, an dem die Brandwache abgezogen werden sollte – für unbewohnbar.