Mit rund 80 Einsatzkräften waren die Feuerwehren am Freitagabend an der Sager Straße im Einsatz, um die Flammen zu löschen. (Feuerwehr Großenkneten)

Bei einem Feuer in einem Zweifamilienhaus an der Sager Straße in Großenkneten ist am Freitagabend ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Die sechs Bewohner blieben unverletzt und kommen zunächst bei Bekannten oder in einem Hotel unter. Nach Polizeiangaben war gegen 22 Uhr eine hölzerne Terrassenüberdachung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griffen die Flammen auf das Dachgeschoss des Hauses über. Die freiwilligen Feuerwehren Sage, Großenkneten, Ahlhorn und Huntlosen waren mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Sager Straße voll gesperrt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.