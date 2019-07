Freuen sich auf die provisorische Rettungswache: Markus Pragal, Thomas Stalinski, Andreas Tensfeldt, Markus Benesch und Andrea Vennebörger (v.l.). (Fotos: Janina Rahn)

Zufriedene Gesichter allerorten vor dem alten Feuerwehrhaus in Hasbergen. Stolz haben die Verantwortlichen am Montagvormittag den Umbau der alten Feuerwache zu einer Rettungswache vorgestellt.

Andreas Tensfeldt, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement bei der Stadt Delmenhorst, betont, dass es sich um keine dauerhafte Lösung handele. Der Rat der Stadt Delmenhorst hatte am 14. Mai den Beschluss für die provisorische Rettungswache im Stadtnorden gefasst. „Vorgabe ist immer noch, das Gebäude zu einem Hofcafé umzubauen“, sagt Tensfeldt – daran wolle man sich halten.

Die Schwestern Lena Sudau und Jana Schneebecke möchten an der Stelle der alten Feuerwache einen gastronomischen Betrieb eröffnen. Spätestens in zwei Jahren soll das Projekt Hofcafé umgesetzt werden. Der Leiter der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, Thomas Stalinski, ist froh, dass die Rettungswache kurzfristig an die Bungerhofer Straße in Hasbergen einziehen kann. „So kann die Hauptwache an der Rudolf-Königer-Straße entlastet werden“, sagt er. Dort sei einfach kein Platz mehr vorhanden, während beim Rettungsdienst die Zahl der Einsätze stetig nach oben gehe. Von 2017 auf 2018 stiegen die Einsatzzahlen um fünf Prozent, seit 2012 hat das Einsatzaufkommen allein im Bereich des Rettungsdienstes um 17 Prozent zugenommen. Mit der Verlagerung der Rettungsfahrzeuge nach Hasbergen würden die vorgegebenen Rettungszeiten für das Stadtgebiet weiterhin eingehalten, heißt es von Seiten der Verwaltung. Zugleich werde eine Option geschaffen, um Menschen in Notsituationen jenseits der Stadtgrenze schneller helfen zu können.

Für den Einsatzfall sollen nun ein Rettungstransportwagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug samt Besatzungen in der Rettungswache bereit stehen. Die beiden Fahrzeuge werden dann auf den zwei Stellplätzen in der Fahrzeughalle des ehemaligen Feuerwehrhauses untergebracht.

Einen großen Blickfang beim Rundgang durch das Gebäude stellt die Theke samt Zapfanlage im Obergeschoss dar – laut Andreas Tensfeldt ein Überbleibsel der Feuerwehr, die in der ersten Etage einen Unterrichtsraum eingerichtet hatte. Die Schankausstattung habe wohl dem Allgemeinwohl gedient, sagt Tensfeldt und grinst.

Kein Luxus in den Ruheräumen

Mehrere Wände wurden hier neu eingezogen, so dass für die Besatzung der Fahrzeuge vier Ruheräume entstanden sind: Zwei Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer, mit Betten, Tischen und Stühlen spartanisch eingerichtet. „Kein Luxus, das ist hier eher so wie bei der Bundeswehr“, erklärt Feuerwehrchef Stalinski. In diesen Räumen ruhen also die Rettungskräfte, bis der Funkmeldeempfänger sie zum nächsten Einsatz schickt. „Hier wird nicht geschlafen“, stellt Stalinski klar. Rettungskräfte würden nämlich nicht schlafen, sie würden in einem stets einsatzbereiten Halbschlaf ruhen.

Zwischen den Einsätzen kann das ehemalige Ortsbrandmeisterbüro im Erdgeschoss als Aufenthalts- und Fernsehraum genutzt werden. In den acht Wochen Bauzeit erhielt ein Ruheraum ein zusätzliches Fenster, außerdem wurden ein großer Schulungsraum und ein neuer Abstellraum geschaffen. Der Erste Stadtrat Markus Pragal blickt bereits in die Zukunft: In der ehemaligen Schule Sandhausen drei Kilometer entfernt ist eine neue Rettungswache geplant. Bei diesem Gebäude an der Stedinger Landstraße 104 handele es sich um eine städtische Immobilie; diese beherberge im Moment den Fischereiverein, außerdem gebe es dort zwei Wohnungen. Letztere sollen durch Um- und Anbau den Anforderungen an eine Rettungswache angepasst werden. Laut Pragal begrüßt der Fischereiverein, der sich die Räumlichkeiten mit der Wache teilen wird, die neue Gebäudenutzung.

In zwei Jahren soll die neue Rettungswache fertiggestellt sein. „Ein sehr ambitionierter Zeitplan“, wie Pragal zugibt. Die Planungen für die neue Wache und für das Hofcafé würden aber bereits auf Hochtouren laufen. Genaue Kosten dafür gebe es noch nicht, der Stadtrat hebt jedoch hervor, dass man bei den Umbaukosten der alten Feuerwache mit rund 50 000 Euro genau im Budget geblieben sei.

Hier an der Bungerhofer Straße seien nur noch Kleinarbeiten zu erledigen, teilt Fachbereichsleiter Tensfeldt mit. In Kürze, spätestens aber zum 1. August, könne die provisorische Rettungswache genutzt werden; dann sei sie rund um die Uhr besetzt.