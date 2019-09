128 Rettungs- und Feuerwehrkräfte waren bei dem Brand im Einsatz. (Carsten Rehder)

50.000 Euro Schaden sind am Dienstagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße in Delmenhorst entstanden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer in einer Wohnung im fünften Stock gegen 22 Uhr gemeldet worden. Da in dem achtstöckigen Mehrfamilienhaus 124 Bewohner wohnen, rückten ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei aus. Aufgrund der starken Rauchbildung evakuierte die Feuerwehr das komplette Haus, die Bewohner der oberen Stockwerke mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Fünf Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Während zwei der Personen die Kliniken kurz darauf verlassen konnten, wurden ein acht Jahre altes Kind und zwei Jugendliche stationär aufgenommen. Mit Ende der Löscharbeiten konnten die meisten der Bewohner gegen ein Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich zwei Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Die Wohnung brannte bei dem Feuer komplett aus. Insgesamt waren 128 Rettungs- und Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die ausgebrannte Wohnung beschlagnahmt.

Mehr zum Thema Nach Brand in Delmenhorst Bewohner der Wittekindstraße müssen sich neue Bleibe suchen Nach dem Hausbrand an der Wittekindstraße müssen sich die Bewohner eine neue Bleibe suchen. Für die ... mehr »

Erst am Sonntagmorgen war es zu einem Großbrand in einem Wohnblock an der Wittekindstraße in Delmenhorst gekommen. Dabei wurden vier Bewohner leicht verletzt. Alle 18 Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, die Bewohner müssen sich eine neue Bleibe suchen. (sei)