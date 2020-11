Weil ein Schuppen an der Straße „Am langen Acker“ in Harpstedt in Brand geraten war, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Beckeln und Harpstedt Sonntagnacht um 1.14 Uhr ausrücken. Laut der Leitstelle sollte der Schuppen an eine Garage grenzen und knapp zwei Meter von einem Haus entfernt stehen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie ein in Vollbrand stehendes Gartenhaus vor. Umgehend nahmen zwei Trupps unter Atemschutz einen Löschangriff vor. Zudem wurde eine Riegelstellung zum Wohnhaus und der Garage aufgebaut, erklärt Feuerwehr-Pressewart Christian Bahrs.

Die nachrückenden Kräfte aus Beckeln rüsteten sich ebenfalls mit Atemschutzgeräten aus und gingen in Bereitstellung. Im rückwärtigen Bereich des Grundstücks wurde zusätzlich eine ausreichende Beleuchtung aufgebaut. Dort konnte erfolgreich die neue Einsatzstellenbeleuchtung der Feuerwehr Beckeln in der Praxis getestet werden, heißt es. Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht war, kontrollierte ein weiterer Trupp unter Atemschutz mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Brandstelle und löschte vereinzelte Glutnester.

Aufgrund des schnellen Einsatzes der Frewilligen Feuerwehr konnte ein komplettes Abbrennen der benachbarten Garage verhindert werden. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für 32 Einsatzkräfte schließlich beendet.