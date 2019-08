Wenn das alte Feuerwehrhaus in Bookholzberg nicht mehr gebraucht wird, würde die Verwaltung an dieser Stelle gern sozialen Wohnungsbau realisieren. Für einen Teilbereich der Fläche gibt es aber auch weitere Interessenten. (Ingo Möllers)

Ganderkesee-Bookholzberg. Wenn sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen an diesem Mittwoch, 28. August, um 18 Uhr im Rathaus treffen, dann geht es einmal mehr um die Fläche an der St.-Florian-Straße, auf der zurzeit noch die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg untergebracht ist. Das etwa 3000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem zurzeit noch das alte Feuerwehrhaus steht, ist nämlich durchaus gefragt. Zum einen hat nach Auskunft der Verwaltung ein Wohnungsbauträger Interesse bekundet, dort sozialen Wohnungsbau zu errichten. Parallel dazu liegt der Gemeinde nun aber auch die Anfrage eines Bürgers vor, der auf einem Teilbereich der Fläche gerne ein Einfamilienhaus bauen würde.

Nachdem klar war, dass es keine Nachnutzung für das alte Feuerwehrhaus geben würde, hatten die politischen Gremien bereits entschieden, den entsprechenden Bebauungsplan zu ändern und dort künftig sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Und wenn es nach dem Willen der Verwaltung geht, soll es dabei auch bleiben. „Im Zuge der politischen Diskussion zur Realisierung von gefördertem Wohnraum ist immer wieder die Forderung erhoben worden, solche Vorhaben auch auf gemeindeeigenen Grundstücken zu ermöglichen“, schreiben die Experten im Rathaus in der Sitzungsvorlage. Und die Finanzierbarkeit sei aufgrund der rechtlichen Anforderungen immer auch abhängig von einer entsprechenden Grundstücksgröße. Neben dem eigentlichen Baukörper müsse ein Bauträger nämlich darüber hinaus die vom Landkreis Oldenburg geforderte Anzahl von Parkplätzen nachweisen. Im Umkehrschluss heißt das: Eine Teilung des Grundstücks könnte möglicherweise zur Folge haben, dass sich kein Vorhabenträger mehr für die Errichtung von gefördertem Wohnraum findet.

Die Gemeinde würde das Grundstück auch deshalb gern in der kompletten Größe verkaufen, weil sie damit einen Teil der Kosten für das neue Feuerwehrhaus am Wellenhofsweg einspielen will. Geld, das im Finanzierungskonzept des Neubaus fest eingeplant ist. Und für den Fall, dass auf dieser Fläche ein Mehrfamilienhaus entsteht, könne die Verwaltung einen höheren Verkaufspreis erzielen, als wenn dort lediglich nur ein Einfamilienhaus entstehen würde, heißt es. Deshalb schlagen die Verantwortlichen vor, das Grundstück ausschließlich zu Zwecken des geförderten Wohnungsbaus zu verkaufen.

Außerdem beraten die Fraktionen in der Sitzung über den zweiten Nachtragshaushalt, der nach den Entwicklungen der vergangenen Monate erforderlich wird. Der 350 000-Euro-Nachschlag für die Sanierung des Freibades und den Bau des Kursbeckens ist dabei nicht einmal der größte Brocken auf der Liste: 420 000 Euro zusätzlich werden für den Breitbandausbau fällig, um nahezu alle Funklöcher zu beseitigen und zudem die Gewerbestandorte besser anzubinden. Im ersten Nachtragshaushalt hatte die Verwaltung hierfür 500 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingestellt – allerdings noch in Unkenntnis des Markterkundungsverfahrens, wie es in der Vorlage heißt. Nach den nun vorliegenden Erkenntnissen müsse die Gemeinde einen Eigenanteil von 920 000 Euro inklusive anteiliger Planungskosten aufbringen. Mit Blick auf den Projektzeitraum würden die Mittel aber nicht vor 2021 abfließen.

Teurer als geplant werden auch die beiden Kunstrasenplätze für den TSV Ganderkesee und den VfL Stenum, deren Bau gerade begonnen hat. Der Grund: Nach der aktuellen Mikroplastik-Diskussion haben sich beide Vereine entschlossen, keine Plätze mit Gummigranulat zu errichten, sondern stattdessen Sandfüllungen aufzubringen. Das bedeutet für den TSV Ganderkesee Mehrkosten in Höhe von 27 300 Euro, für den VfL Stenum sogar 39 100 Euro. Der VfL hat zudem die baurechtliche Auflage erhalten, die Flutlichtanlage am Kirchweg mit LED-Strahlern auszustatten. Dafür entstehen dem Verein weitere Zusatzkosten in Höhe von 17 000 Euro. Die Verwaltung schlägt nun vor, die Zuschüsse für die beiden Vereine um 25 000 Euro (TSV Ganderkesee) beziehungsweise 37 000 Euro (VfL Stenum) zu erhöhen.