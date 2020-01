Schulleiterin Katrin Wutschke (rechts) und die Medienagentur-Mitarbeiter Mareike Beeneken, Jonas Thode und Leyla Geckin (von links) sind begeistert über die Ergebnisse der Klasse 11d am Max-Planck-Gymnasium. (INGO MÖLLERS)

Ein Jugendlicher ist auf dem Schulhof unterwegs und möchte sich zu einer Gruppe gesellen. Für ihn bedeutet es die Suche nach Anschluss. Sie scheitert. „Verpiss Dich“, schallt es lautstark in seine Richtung. Als er sich daraufhin wieder entfernt, findet er einen Zettel: wieder mal mit einer verletzenden Botschaft. 'Dich will hier keiner' ist darauf zu lesen. Danach greift er zur Flasche, fällt auf den Boden, alles verschwimmt. „Suizid – Kleine Ärgereien können der Anfang sein“ heißt es dann auf einem schwarzen Bildschirm. Damit endet auch der Film „Lost“, den Schüler der Klasse 11d vom Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst produziert haben. Insgesamt sind es fünf Filme, die diese Klasse im Rahmen des Workshops „Color Your Life“ zum Thema Gesundheit gedreht hat.

Schüler zeigen Empathie

Es war nicht das erste Mal, dass dieser Workshop in der Schule stattfand. Das hängt auch mit Schulleiterin Katrin Wutschke zusammen, sie ist eine große Befürworterin von diesem Projekt. „Wir machen die Schüler fit fürs Leben, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns“, sagte Wutschke, die von den Ergebnissen regelmäßig begeistert ist: „Was deutlich ist: Die Schüler wählen immer Themen, die ganz tief in die Gefühlswelt gehen. Sie öffnen sich und das ist das, was wir im normalen Unterricht nicht erreichen können.“ Diese Emotionen hob auch Jonas Thode hervor. Er hat den Workshop gemeinsam mit Mareike Beeneken geleitet, beide arbeiten für die Bremer Medienagentur Vomhörensehen. „Diesmal gab es einen Schwerpunkt auf melancholische, herzergreifende Themen, was ich sehr begrüße. Die Schüler haben viel Empathie gezeigt“, beschrieb Thode. Das kam auch im Publikum gut an, das der Präsentation der Werke im Max-Planck-Gymnasium beiwohnte. Bei der Feedback-Runde wurde den Schülern unter anderem eine hohe Reife attestiert.

Neben dem Film „Lost“ hat der Tod auch in weiteren Filmen eine Rolle gespielt. In „Isolation“ geht es um einen Jugendlichen, der seine verstorbene Mutter vermisst und sich von seinen Freunden entfernt, in „Loslassen“ hadert ein Junge mit dem Tod eines geliebten Mädchens. Zwei andere Gruppen haben versucht, das Thema Gesundheit eher mit Humor auf die Leinwand zu bringen. So handelt ein Film vom Leben eines Couchpotato – jemand, der sich viel zu Hause auf der Couch aufhält und sich dabei ungesund ernährt. In einem weiteren Film mit dem Titel „f wie fit, nicht fett“ macht ein übergewichtiger, unbeliebter Junge die Entwicklung zu einem schlanken, akzeptierten Jungen durch. Die Schüler der Klasse 11d waren auf jeden Fall sichtlich stolz auf die Resultate: „Jeder Film ist unterschiedlich und einzigartig“, urteilte Thore Reichwald. Seine Mitschülerin Maja Janke betonte, dass sich alle sehr viel Mühe gegeben hätten. Kristoffer Reisch, ebenfalls Schüler der Klasse 11d, meinte: „Wir konnten unserer Kreativität freien Lauf lassen.“

Enorm viel Freiheit

Bei dem Projekt geben die Veranstalter den Schülern viel Raum für Selbstständigkeit: „Wir lassen den Schülern enorm viel Freiheit, sie sollen so viel wie möglich selbst und in Eigenverantwortlichkeit machen“, erzählte Eiko Theermann, Geschäftsführer der Medienagentur Vomhörensehen, und ergänzte: „Wir sehen uns eher in der Rolle als Lernbegleiter, schulen sie und stellen die Technik.“

Unterstützt wird das Projekt vom Stadtsportbund Delmenhorst. „Dadurch, dass wir mit dabei sind, bekommen Jugendliche den Anstoß, sich selbst in einem Sportverein zu engagieren“, erzählte Holger Fischer, Vorsitzender des Stadtsportbundes. Demnach sei das eine ideale Möglichkeit, mit Jugendlichen sprechen zu können. Das führte Inga Marbach, Sportreferentin der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land, näher aus: „Wir sind als Netzwerkpartner dabei und kommen so in Kontakt mit jungen Leuten. So erfahren wir etwas über Trends und können das in Vereine reinbringen.“

Wichtig ist bei dem Projekt auch die Beteiligung der HKK Krankenkasse. Denn die Krankenkasse macht mit seiner finanziellen Unterstützung die Realisierung des Projektes überhaupt erst möglich. Davon profitierte auch die 9e des Maxe, die den Workshop bei sich in der Klasse ebenfalls durchführte.