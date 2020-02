Die im September schwer verletzt aufgefundene Hündin Betty befindet sich auf dem Weg der Besserung. (Nonstop News)

Bei dem 30-Jährigen Mann, der die schwer verletzte Hündin Betty im September 2019 in einer Delmenhorster Kleintierpraxis abgegeben hat, handelt es sich offensichtlich auch um deren letzten Halter. Das hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg auf Nachfrage bestätigt. Der Mann hatte behauptet, das Tier in einem Straßengraben in Bookholzberg gefunden zu haben. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Mann bereits im Herbst, als bei einer Durchsuchung der Wohnung Bilder des Hundes gefunden worden waren.

Betty, die seitdem in der Tierarztpraxis lebt, befindet sich unterdessen weiter auf dem Weg der Erholung. Zuletzt wurde ein Kreuzband operiert, eine weitere große Gebärmutter-OP steht aber noch aus. Der Fall hatte im Herbst bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Weitere Informationen folgen.