Rund 22.000 Euro Schaden ist am Sonntagabend bei einem Autobrand auf der A 29 bei Großenkneten entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56-jähriger Mann gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Oldenburg, als er zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg plötzlich einen Leistungsverlust und eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte. Kurz nachdem er den Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht hatte, schlugen Flammen aus dem Motorraum. In kürzester Zeit geriet das gesamte Auto in Brand.

Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Sage-Großenkneten traf kurze Zeit später mit drei Fahrzeugen am Brandort ein. Trotz der Löscharbeiten von 15 Einsatzkräften brannte der Wagen vollständig aus. Die A 29 musste in Richtung Oldenburg gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr abgerückt war, konnte der Verkehr um 20.15 Uhr wieder freigegeben werden.