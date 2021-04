Symbolbild (Björn Hake)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwochabend auf dem Wüstinger Ring in Hude aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten gegen 21 Uhr den Wagen eines 28-jährigen Mannes kontrollieren wollten, versuchte dieser zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht mit dem Auto zu entziehen. Laut Einsatzbericht konnten ihn die Polizeibeamten jedoch fußläufig in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen. Der 28-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den 28-Jährigen aus der Gemeinde Hude wurde ein Strafverfahren eingeleitet.