Der nach einer mutmaßlich versuchten Tötung seiner Ehefrau geflüchtete 30-jährige Wildeshauser ist noch am Dienstag in Schweden gefasst worden. Wie die Staatsanwalt Oldenburg und die Polizei Delmenhorst gemeinsam mitteilen, konnte der Tatverdächtige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in den Abendstunden von der schwedischen Polizei vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Amtsgericht Wildeshausen einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 30-Jährige unter dringendem Tatverdacht, am Dienstagmorgen mit einer Schreckschusswaffe auf seine Ehefrau geschossen zu haben, wodurch diese schwer verletzt wurde. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr. Die Tat steht laut Polizei vermutlich im Zusammenhang mit der zurückliegenden Trennung des Paares. Aufgrund der Erkenntnisse ermitteln die Beamten nun wegen versuchten Mordes.

Die 26-jährige Wildeshauserin war am Dienstag gegen 8.45 Uhr nach einem Übergriff ihres Ehemanns an der Kapitän-Strasser-Straße schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 30-Jährige befand sich zu dieser Zeit bereits auf der Flucht. Erste Fahndungsmaßnahmen, unter anderem in einem Imbiss am Westertor, blieben zunächst erfolglos.