Tief fliegende Passagiermaschinen aus Bremen belasteten die Menschen in Hasport.

Die Maschinen überfliegen Hasport so tief, dass man sogar die einzelnen Fenster sehen kann“, klagte jüngst eine Hasporterin. Wie sie fühlen sich neuerdings auch viele andere Bewohner des Delmenhorster Stadtteils von zunehmendem Fluglärm belästigt. Und daran wird sich wohl für mindestens ein Jahr nichts ändern, denn laut Daglev Schriever, Fluglärmbeauftragter beim Bremer Umweltressort, soll ein Jahr lang eine neue Flugroute in Richtung Westen erprobt werden. Nach seiner groben Schätzung nehmen jetzt rund 20 Prozent aller Flugzeuge, die vom Bremer Fughafen in Richtung Süden starten, erst einmal Kurs auf Hasport. Anlass für die Routenänderung waren Beschwerden von unmittelbaren Flughafenanrainern. Für Abflüge in Richtung Süden wie nach Frankfurt, München oder Mallorca muss nach dem Start immer eine Linkskurve geflogen werden. Einige Maschinen, vor allem die älteren Modelle, können die vorgeschriebene Sicherheitsmindesthöhe für die Linkskurve aber erst über dicht besiedelten Wohngebieten wie Huchting, Brinkum und Stuhr erreichen. Die modernen, leistungsstarken Maschinen wie die Boeing 737, die über eine größere Steigleistung verfügen, können die Linkskurve dagegen schon so früh einleiten, dass sie den Siedlungsrand von Huchting oder Stuhr gar nicht erst erreichen und zwischen Stuhrbaum und Brinkum nach Süden fliegen. Es musste also von der Fluglärmkommission eine Lärmlösung für die übrigen Flugzeuge gefunden werden. Dicht besiedelte Gebiete sollten gemieden oder aber in einer Höhe zwischen 700 und 1000 Metern überflogen werden, denn in dieser Höhe fallen die Lärmimmissionen „deutlich geringer“ aus. Fazit der Beratungen: Die weniger leistungsstarken Maschinen sollen vorerst die Linkskurve erst zwischen Huchting und Delmenhorst fliegen, wobei Hasport aber viel höher überflogen werde als Huchting. Der neue Abflugkurs wird nun erst einmal ein Jahr lang eingehalten. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Beeinträchtigungen der Hasporter größer als erwartet sind, „müssen wir über Alternativen nachdenken“, sagte Michael Jung von der Flugsicherung. (27. Juni 1995)



Unter den hohen Bäumen war eigens ein Holzfußboden verlegt worden: Zum ersten Mal fand auf der Delmenhorster Burginsel ein Klassik-Open-Air-Konzert statt. Es spielte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Solist war Christian Tetzlaff (Violine). Die Musiker saßen, vor der Witterung geschützt, in einem großen, zum Publikum hin geöffneten Zelt, und die fehlende Akustik ersetzten Lautsprecheranlagen. Rund 900 Zuhörer waren auf die Burginsel gekommen, um bei dem großen Ereignis dabei zu sein, das schon lange vorher unter Klassikfreunden Gesprächsthema war. Und die vielen Besucher kamen auf ihre Kosten. Schon vor der Pause gab es Standing Ovations für Orchester und den Solisten. In der Pause selbst wartete ein Gastronomie-Zelt auf die Konzertgäste, und nach dem circa zweieinhalbstündigen Musikgenuss beendete eine Lichtshow als optischer Leckerbissen die Sommernacht auf der Burginsel. (3. Juli 1995)



Zucht und Ordnung müssen sein – diese Erfahrung machte jetzt ein Fahrgast am neuen Delmenhorster Busbahnhof. Er wollte dort in den Bus der Linie 201 einsteigen. Da die vordere Tür geschlossen war, betrat der Fahrgast den leeren Bus durch die mittlere Tür und ging nach vorn, um der Fahrerin seine Wochenkarte zu zeigen. Doch, so nicht: Eingang nur durch die vordere Tür! Die Delbus-Fahrerin schickte den Fahrgast wieder hinaus. Er musste den Bus noch einmal betreten – diesmal ordnungsgemäß durch die vordere Tür. (1. Juni 1995)



Um kleinen und mittelständischen Unternehmen in Delmenhorst und Umgebung zu helfen, wollen die Stadt Delmenhorst und die Akademie für Weiterbildung zusammenarbeiten. So soll in einer Studie zunächst der Weiterbildungsbedarf der Betriebe ermittelt werden, damit später bedarfsgerechte Angebote aufgestellt werden können. (29. Juni 1995)



Die Interessengemeinschaft öffentlicher Personennahverkehr in der Gemeinde Ganderkesee (IG ÖPNV) hat sich zum Ziel gesetzt, die ländlichen Gebiete besser per Bus oder Zug zu erschließen. Deswegen hat die IG einen sogenannten Busringverkehr ausgearbeitet, der von Delmenhorst über Sahren nach Bookholzberg führt und von dort über Ganderkesee wieder zurück nach Delmenhorst. Um ihre Pläne zu veranschaulichen, hatte die Gemeinschaft während des Bookholzberger Sommerfestes eine Sonderbusfahrt mit Gemeindepolitikern auf der geplanten Route organisiert. Die Resonanz sei positiv gewesen, sagte Heinz Meyerholz von der IG. Nach den Sommerferien soll nun eine Fragebogenaktion in den Gebieten Bookholzberg, Ganderkesee und Heide gestartet werden, um den Bedarf und die Wünsche der Bevölkerung zu ermitteln. (29. Juni 1995)



