Delmenhorst. 150 Millionen Euro soll Delmenhorst bekommen. Das ist eine 15 mit sieben Nullen. Ein so großer Geldregen ist bis jetzt beispiellos in der Stadtgeschichte. Die Millionen hat der Krankenhausplanungsausschuss des Landes am Mittwoch bewilligt, er soll den Neubau des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) am Standort Wildeshauser Straße ermöglichen. Die Stadt und das JHD müssen aber sicherlich noch einen zweistelligen Millionenbetrag aus eigener Kraft beisteuern, um den Neubau realisieren zu können. „Belastbare Aussagen zu den Gesamtkosten können erst nach Abschluss der Detailplanung gemacht werden“, sagte Krankenhausgeschäftsführer Florian Friedel am Donnerstag auf Nachfrage. Im Sozialministerium werden die Gesamtkosten für den Neubau auf 165 bis 170 Millionen Euro geschätzt. Aber jetzt beginnt erst einmal die Detailplanung. Sie wird allein einige Millionen Euro kosten, kann aber aus den Fördermitteln bezahlt werden.

„Eine Förderung über eine solch hohe Summe für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung hat es in Delmenhorst noch nie gegeben“, betonte auch noch einmal Oberbürgermeister Axel Jahnz, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des städtischen Krankenhauses ist. „Ich bin überwältigt und freue mich, dass wir nach dieser schwierigen Zeit eine solch große Unterstützung erhalten. Das ist eine einmalige Chance für uns, die Krankenversorgung von Stadt und Region für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu sichern.“ Jahnz dankte den beteiligten Ministerien, die Delmenhorst das Vertrauen schenkten. Dass das JHD nach der Insolvenz bereits im Jahr eins in kommunaler Trägerschaft wieder wirtschaftlich stabilisiert wurde, dürfte bei der Entscheidung pro Delmenhorst eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben.

Zudem dankte Jahnz dem Delmenhorster Landtagsabgeordneten Deniz Kurku (SPD) für seine Unterstützung, dem Rat, der die Rekommunalisierung und damit die Rettung des Krankenhauses erst ermöglicht hat. „Und danken möchte ich selbstverständlich den Beschäftigten des Josef-Hospitals, die sich täglich für ihr Krankenhaus mit viel Energie einsetzen sowie allen Beteiligten, die an diesem Projekt mitgewirkt haben.“ In einem Schreiben an die Mitarbeiter, das dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt, hebt Friedel aber auch noch einmal besonders jemand anderen hervor: „An diesem Erfolg habe viele einen Anteil. Ich hoffe, dass es mir niemand übel nimmt, wenn ich den Einsatz von Herrn Oberbürgermeister Jahnz dabei heraushebe – für diesen Einsatz bin ich Herrn Jahnz sehr dankbar.“

Dass in Delmenhorst die Krankenhausversorgung nur gesichert werden kann, wenn es einen Neubau gibt, hat sich früh in den Neubauplanungen für die Wildeshauser Straße herauskristallisiert, ein Teilneubau wäre nach aktuellem Standard nicht wirtschaftlich zu betreiben gewesen. Das Sozialministerium erklärte im Februar, als der DELMENHORSTER KURIER exklusiv über die Neubaupläne berichtete: „Dies beinhaltet einen modernen prozess- und qualitätsorientierten Behandlungspfad, der schnell und patientenorientiert, interdisziplinär von der Notaufnahme, der Diagnostik, der Therapie und der Pflege der Menschen dient.“ 320 Betten soll das JHD zukünftig haben, zudem wird darüber nachgedacht, zwei neue Stationen in Delmenhorst anzusiedeln. Friedel: „Das eine ist die Interventionelle Kardiologie, das andere ist eine geriatrische Hauptabteilung.“ Sie können aber auch erst im Neubau sinnvoll ins JHD integriert werden.

Vom alten Krankenhaus werden allerdings auch Teile erhalten bleiben. Zum einen natürlich der denkmalgeschützte Höger-Bau, der für eine zeitgemäße medizinische Versorgung stationärer Patienten aber nicht mehr taugt. Deswegen wird dort ein Teil der Verwaltung untergebracht. Zudem soll das neueste Bettenhaus des jetzigen Krankenhauses stehen bleiben. Friedel könnte sich vorstellen, in diesem Trakt dann die Palliativstation und die Schmerztherapie unterzubringen. Alles weitere wird sich nun in den Detailplanungen ergeben. Der Neubau soll auf dem jetzigen Parkplatz entstehen, somit also auch deutlich näher an die Wildeshauser Straße rücken. Das Krankenhaus wird damit im Alltag sichtbarer, was mit Blick auf die Patientenzahlen von Bedeutung sein kann. Zudem können Besucher, die mit dem Bus kommen, einfacher als jetzt ins Krankenhaus gelangen. Der Anstieg von der Bushaltestelle zum Haupteingang ist gerade für viele ältere Krankenhausbesucher sehr beschwerlich. Zumal es aktuell nicht umsetzbar ist, dass die Delbus noch eine Schleife direkt vor das Krankenhaus fährt. Der Haupteingang des Neubaus soll dann dort sein, wo er früher schon einmal war: am Vorplatz des Höger-Baus. Der expressionistische Klinkerbau könnte dann in seiner architektonischen Schönheit auch wieder stärker ins Bewusstsein der Patienten und Besucher rücken.

Geld für Ganderkesee

Um den Neubau auf dem Parkplatz errichten zu können, müssen allerdings neue Stellplätze entstehen. Was sowieso dringend geboten ist, weil es schon jetzt ständig zu einer chaotischen Parkplatzknappheit rund um das JHD kommt. Angedacht ist, den Trakt, in dem sich früher die Kinderklinik befand und in dem zwischenzeitlich auch Flüchtlingsfamilien einquartiert waren, abzureißen und dort ein Parkhaus zu bauen. Das könnte eine Aufgabe sein, die dem Vernehmen nach die Stadtwerkegruppe übernehmen könnte. Dort ist auch die Parkhaus GmbH angesiedelt, entsprechende Betreiberkompetenz befindet sich also schon in einer städtischen Tochterfirma.

Der Krankenhausplanungsausschuss hat am Mittwoch auch Geld für die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wichernstifts genehmigt. In diesem Jahr sollen 7,1 Millionen nach Elmeloh überwiesen werden. Dort soll, wie berichtet, ebenfalls ein Neubau entstehen. Insgesamt werden am Wichernstift laut Mitteilung des Sozialministeriums 21,3 Millionen Euro investiert.