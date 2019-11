Spieglein an der Wand: Im Spiegelhäuschen sehen sich die Grundschüler Lasse und Paul (von links) aus verschiedensten Richtungen gespiegelt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur wird das Thema Mathematik bis Ende November ganz groß geschrieben – auch wenn der Name „Minimathematikum“ nicht unbedingt darauf schließen lässt. Doch nicht die Bedeutung der Mathematik drückt der Name aus, sondern die Zielgruppe, die angesprochen werden soll. In der Wanderausstellung, die das Museum auf der Nordwolle vom 11. bis 29. November präsentiert, soll die Mathematik vier- bis achtjährigen Kindern auf anschauliche und spielerische Weise nahegebracht werden.

„Das Minimathematikum ist ein Brückenprojekt für ältere Kinder in den Kitas und jüngere in den Grundschulen“, erklärt Melanie Schmidt, die als pädagogische Mitarbeiterin am Mathematikum in Gießen die Wanderausstellung betreut. Entstanden ist das 2002 in Gießen eröffnete Mathematikum als das weltweit erste mathematische Mitmach-Museum aus einem Uni-Seminar des Mathematikprofessors Albrecht Beutelspacher.

Das Minimathematikum wurde dort 2009 eingerichtet, weil die Erfahrung im Mathematikum gezeigt hatte, dass Kinder zwar gerne kommen, das „große“ Mathematikum jedoch nicht alle Anforderungen der kleinen Besucher erfüllte. Nach dem großen Erfolg des Minimathematikums in Gießen ist die Ausstellung 2016 auf Wanderschaft gegangen: Bis heute machte sie an 25 verschiedenen Standorten in Niedersachsen Station.

15 dem Alter der Kinder angepasste Exponate fördern die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit der Kinder, sich möglichst schnell und unmittelbar auf mathematische Phänomene einzulassen. Die Spielstationen laden zu interaktiven Experimenten ein: Puzzles legen, Brücken bauen und sich in einem Spiegelhäuschen unendlich oft gespiegelt sehen. Die Kinder versuchen sich am Knobeltisch, finden den Weg durch ein Labyrinth oder bauen eine Stadt.

Bereits 1500 Anmeldungen

„Das Minimathematikum umfasst die Bereiche Zahlen, Muster, Formen und Körper“, erläutert Schmidt bei der Ausstellungseröffnung. Die Mathematik sei im Alltag fest verwoben, sagt die pädagogische Mitarbeiterin, und die Möglichkeit, sich selbstständig an den Exponaten auszuprobieren erleichtere den Zugang zur Materie. „Wenn man mathematische Formen und Muster im Kopf hat, sieht man mehr von der Welt“, findet Schmidt.

Museumsleiter Carsten Jöhnk freut sich über das große Interesse an der Ausstellung: 1500 Anmeldungen von 60 Kindergärten und Grundschulen aus Delmenhorst, Bremen und Oldenburg habe er bereits vorliegen. Aufgrund der großen Nachfrage habe das Nordwolle-Museum entschieden, die ursprünglich bis zum 24. November geplante Wanderausstellung um eine Woche bis zum 29. November zu verlängern. „Die Vormittage sind schon komplett ausgebucht“, berichtet er zufrieden. Einige Nachmittagstermine seien noch frei, sagt Jöhnk, diese könnten gerne von Kindertageseinrichtungen aus dem Hortbereich belegt werden.

Auf das Minimathematikum sei man im vergangenen Herbst aufmerksam geworden, als der Museumspädagoge Bernd Entelmann im Herbst das Industriemuseum in Lohne besucht habe und ihm die vielen begeistert spielenden Kinder aufgefallen seien. „Da wollten wir das Minimathematikum unbedingt nach Delmenhorst holen“, sagt Jöhnk.

Für den Museumsleiter ist die Wanderausstellung für Kinder der erste Schritt zu einem „Mitmach-Museum“. „Bislang liegt der Schwerpunkt des Nordwolle-Museums bei den Themen Geschichte und Industrialisierung“, erzählt Jöhnk. In Zukunft möchte er die Themenpalette um die MINT-Fächer erweitern, also um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, und er wolle stärker auf das „forschende Lernen“ mit interaktiven Exponaten setzen. „So möchten wir unser Museum auch für Grundschulen und Kindergärten attraktiver machen“, sagt der Museumsleiter. Besonderen Dank spricht Jöhnk den Kooperationspartnern aus, etwa der Regionalen Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg für ihre finanzielle Unterstützung. Zudem bietet das öffentliche Busunternehmen Delbus für Kitas und Grundschulen einen kostenlosen Shuttleservice zum Minimathematikum an. „Damit ermöglicht Delbus Museum und Bildung für alle“, äußert sich Jöhnk angetan.

Zusammenarbeit mit BBS II

Darüber hinaus gibt es eine Zusammenarbeit mit der Delmenhorster Kerschensteiner-Schule BBS II. Jeweils drei bis fünf Schüler der Ausbildungsgänge „Sozialpädagogische Assistenten“ und „Erzieher“ werden die einzelnen Kita- und Grundschul-Besuchergruppen begleiten.

Bürgermeister Enno Konukiewitz zeigt sich bei der Ausstellungseröffnung vom Minimathematikum beeindruckt: „Wenn ich das als Kind erlebt hätte, wäre vielleicht etwas ganz anderes als Pastor aus mir geworden.“



Das Minimathematikum ist bis zum 29. November dienstags bis freitags und sonntags geöffnet. Für Schulklassen und Kita-Gruppen ist eine Anmeldung unter Telefon 0 42 21 / 2 98 58 20 zwingend erforderlich. Kleinstgruppen und Einzelpersonen können die Wanderausstellung von 13 bis 17 Uhr ohne Anmeldung besuchen. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person.