Am kommenden Mittwoch, 9. Dezember, trifft sich das neu gewählte Kinder- und Jugendparlament in der Markthalle zur ersten öffentlichen Sitzung. (INGO MÖLLERS)

Das 13. Kinder- und Jugendparlament der Stadt Delmenhorst startet in seine Amtszeit: Am kommenden Mittwoch, 9. Dezember, trifft sich das neu gewählte Gremium zur ersten öffentlichen Sitzung. Das Kinder- und Jugendparlament besteht aus 18 Schülern aus neun Delmenhorster Schulen. Der Erste Stadtrat Markus Pragal wird die Nachwuchsparlamentarier um 16.30 Uhr in der Delmenhorster Markthalle begrüßen.

In der konstituierenden Sitzung werden die Mitglieder ihren Vorstand, die Sprecher des Parlaments sowie die Vertreter für die Fachausschüsse zu wählen haben. Zudem sammeln die Nachwuchsparlamentarier erste Themenvorschläge für ihre Amtsperiode.

Das Delmenhorster Kinder- und Jugendparlament ist für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Es ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus Kindern und Jugendlichen ab der fünften Klasse der städtischen Schulen zusammensetzt. Die Nachwuchsparlamentarier vertreten die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen in der Stadt und bieten ein Forum für Mitsprache und Mitbestimmung.