Der CDU-Kreisvorsitzende Bastian Ernst schießt scharf gegen die SPD-Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Bastian Ernst ist wütend. Der CDU-Kreisvorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratschef der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) hat seiner Kollegin Bettina Oestermann eine scharf formulierte E-Mail geschrieben, die dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt. Die Fraktionsvorsitzende der Gruppe SPD & Partner im Stadtrat und Aufsichtsratschefin der DWFG habe, so der Vorwurf Ernsts, die Mitarbeiter der DWFG für Parteipolitik eingespannt, die DWFG habe also Wahlkampfhilfe geleistet. "Es ist für mich absolut inakzeptabel, dass Sie in dieser Rolle für Ihre Partei und Fraktion die Dienste der DWFG missbrauchen. Dabei überziehen Sie Ihre Kompetenzen als Aufsichtsratsvorsitzende und beschädigen das Amt durch Parteipolitik", schreibt Ernst an Oestermann.

Der Grund für diesen scharfen Anwurf liegt eine Woche zurück. Oestermann hatte die Presse eingeladen, um gemeinsam mit Inkoop-Chef Bernd Oetken und der Leiterin des Nachbarschaftsbüros Düsternort, Bea Brüsehoff, eine Idee vorzustellen, wie der Stadtteil Düsternort wieder fußläufig mit Lebensmitteln versorgt werden könne. Denn seitdem Edeka Fehner an der Cramerstraße zu Jahresbeginn seine Türen schloss, ist der – ohnehin durch die Autobahn in Nord- und Südteil zerfallene – Stadtteil ohne einen lokalen Lebensmittel-Nahversorger. Diskussionen über eine Lösung dieser Versorgungslücke führen die Mitglieder des Stadtrats schon seit längerer Zeit. Geplant ist ein Neubau auf dem Grundstück des geschlossenen Edekas.

Oestermann hatte nun eine Idee und ging damit zu Bernd Oetken. „Ich kannte ihn und er hat ohne Zweifel mehr Ahnung vom Lebensmittelhandel als ich“, begründet Oestermann auf Nachfrage, warum sie mit Oetken ins Gespräch kam. Denn Oestermann sah Handlungsbedarf, auch weil im Nachbarschaftsbüro und im Stadtteil-Beirat die Problematik immer wieder Gesprächsthema war. Oestermann kann deshalb die Aufregung nicht nachvollziehen: „Herrn Ernst scheint entfallen zu sein, dass das Immobilienmanagement bis vor Kurzem noch Aufgabe der DWFG war, jetzt aber ein Teil der Stadtverwaltung ist. Deshalb ist es doch völlig normal, dass wir miteinander sprechen“. Der Pressetermin vergangene Woche verfolgte ein Ziel: eine Immobilie im Stadtteil zu finden, in der eine Art Pop-Up-Supermarkt untergebracht werden kann. Gemeinsam mit Brüsehoff und Oetken entwickelte Oestermann nämlich die Idee, zumindest für eine Übergangszeit einen kleinen Rumpf-Supermarkt schaffen zu wollen, den Schüler der Berufsbildenden Schulen I führen sollten, um so kaufmännische Berufspraxis zu erlernen. Oetken wolle den Markt zum Selbstkostenpreis mit Lebensmitteln beliefern. Es fehle nun nur noch ein Ladengeschäft von 50 bis 100 Quadratmetern für diesen Tante-Emma-Laden.

Bei der Findung einer geeigneten Immobilie sollte also die Wirtschaftsförderung helfen. „Es ist ein Recht jedes Ratsmitgliedes der Stadtverwaltung und ihren Tochtergesellschaften Fragen zu stellen“, wird Oestermann grundsätzlich und vermag deshalb auch den von Ernst geäußerten Vorwurf der Amtsanmaßung nicht zu erkennen.

Bastian Ernst sagt auf Nachfrage, „diese Verquickung verschiedener Ämter ist äußerst kurios. Für mich sieht das aus wie ein reiner Wahlkampfauftritt, und verbunden mit dem Foto vor dem Rathaus, entsteht fast der Eindruck, Frau Oestermann wolle Oberbürgermeisterin werden“. Dass es sich um Wahlkampf-Geplänkel handele, stört Ernst. „Wir können nicht städtische Gesellschaften für parteipolitische Spielchen einbinden“, sagt er und verbindet diese Forderung mit der Frage, ob der DWFG durch diese Anfrage Zeit und Kosten entstanden sind. In seinem Schreiben an Oestermann, dass auch die Geschäftsführung der DWFG erhalten hat, beantragt Ernst „eine Prüfung dieses Sachverhalts vom Rechtsamt der Stadt Delmenhorst und den entstandenen Kosten auf Seiten der DWFG. Des Weiteren beantrage ich, dass dieser Sachverhalt bei der nächsten Aufsichtsratssitzung auf die Tagesordnung gesetzt wird sowie dass die Mitglieder des Aufsichtsrates über dieses Schreiben informiert werden.“

Auf Nachfrage sagt die Wirtschaftsförderung: „Es melden sich regelmäßig Unternehmer, Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Vereine, Verbände und auch Ratsmitglieder aller Fraktionen und Gruppen und bitten um verschiedenste Auskünfte. Eine Unterscheidung nach Parteizugehörigkeit bleibt dabei unberücksichtigt.“ Es war also kein Arbeitsauftrag erteilt worden, wie Ernst vermutet hatte, sondern eine Anfrage gestellt und zur Beantwortung dieser Anfrage entsprechende Hilfestellung durch Kontakte oder Sondierung des Immobilienmarktes gegeben worden. Und auf die Frage, ob denn überhaupt ein Verstoß begangen wurde, sagt die DWFG klar: „Es ist kein Verstoß begangen worden. Der erste Kontakt zu der Thematik erfolgte im Oktober 2019 und damit beinahe zwei Jahre vor der Kommunalwahl.“

Die Frage bleibt also offen, ob es sich – wie in den Augen von Bastian Ernst – um Wahlkampf handelt oder ob es nur eine Frage der Zeit war, bis sich jemand des Problems mit der Nahversorgung annimmt, wie Oestermann meint. „Wir haben immer wieder darüber geredet, auch mit Frauke Wöhler aus der CDU-Fraktion. Ich war dann zufällig die erste, die sich gekümmert hat“, sagt Oestermann und ergänzt: „Die CDU hat doch schon vor Monaten ihre Kandidatin für das Oberbürgermeister-Amt vorgestellt. Und Heinrich-Karl Albers stand vor Wochen für die Fotografen in der Graft und forderte Fahrradbrücken.“