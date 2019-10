Neues Mitglied im Stadtrat ist die 35-jährige Elvira Jurk. Sie ist zwar auf dem Ticket der AfD gewählt worden, möchte aber fraktions- und parteilos arbeiten. (INGO MÖLLERS)

Die Neue wollte gleich etwas sagen, nachdem Oberbürgermeister Axel Jahnz sie über ihre Pflichten belehrt und ihr einen Blumenstrauß überreicht hatte. Elvira Jurk also trat ans Mikrofon und erklärte: „Ich werde mein Mandat fraktions- und parteilos ausüben.“ Die 35-Jährige ist für den ausgeschiedenen AfD-Ratsherrn Jürgen Kühl nachgerückt. Auf AfD-Ticket. Und Holger Lüders und der Fraktionsvorsitzende Stefan Kappe gratulierten ihr auch. Aber ein erster Bruch scheint in der einst siebenköpfigen Fraktion vorhanden zu sein, es bröckelt sichtbar. Und das gleich an mehreren Stellen.

Elvira Jurk setzte sich in der AfD-Bank dann auf den Platz am Mittelgang, also demonstrativ auf Abstand zur Fraktion. Ein Verhalten, das bei vielen Fragen aufwarf. Das war Ratsmitgliedern der anderen Parteien im Gesicht abzulesen. In einer Sitzungsunterbrechung erklärte sich das Neuratsmitglied: „Ich hatte Jürgen Kühl kennengelernt, mich mit ihm intensiv ausgetauscht.“ Er hatte sie auch überzeugt, sich bei der Kommunalwahl aufstellen zu lassen. Auf der Liste der AfD. „Aber ich war nie Parteimitglied. Und ich habe nach meiner Aufstellung für die Wahl auch nie an einer Parteisitzung teilgenommen“, erläuterte die Sozialpädagogin, die nun als zweite Einzelkämpferin neben der ehemaligen Bürgermeisterin Antje Beilemann, die die SPD-Fraktion (wie berichtet) verlassen hat, im Rat sitzt.

Doch die Fraktion bröckelt auch an anderer Stelle. Worauf der Oberbürgermeister hinwies. Denn noch immer ist unklar, was aus dem Mandat von Rainer Kutz wird. Nachdem der AfD-Ratsherr mit einem Pullover der als rechtsextrem geltenden Fanvereinigung „Borussenfront“ bei einem Heimspiel des SV Atlas aufgetaucht war, geriet er so massiv unter Kritik, dass er nach eigenen Aussagen sowohl die AfD als auch den Rat verlassen wollte. Zumindest hatte er das gegenüber mehreren Medien so geäußert. „Zu diesem Punkt können wir ihnen noch keine Nachfolgeregelung mitteilen“, sagte Jahnz. Schlicht und einfach aus einem Grund: Kutz muss zuvor seinen Mandatsverzicht schriftlich mitteilen. Das ist bisher aber noch nicht geschehen. Also kann auch nicht damit begonnen werden, einen Nachfolger zu finden.

Andere Ratsmitglieder, die in dem Zusammenhang aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, mutmaßen, dass Kutz bewusst nicht den Mandatsverzicht erklärt. Als Nachrückerinnen stünden lediglich noch Cindy Heinken oder Gabriele Friese zur Verfügung, mehr Kandidaten hatte die AfD 2016 gar nicht ins Rennen geschickt. Allerdings, so wird kolportiert, seien beide gar nicht daran interessiert, in den Rat einzuziehen. Verzichtete Kutz nun auf sein Mandat, verlöre die Partei einen Sitz, dann schrumpfte die Fraktion mit einem Schlag auf fünf Köpfe.

Doch diese Gefahr droht auch ohne Kutz' Rückzug. Zumindest wird das gerade im politischen Delmenhorst gemunkelt. Demnach wird erwartet, dass auch der ehemalige Fraktionschef Lothar Mandalka die Fraktion verlassen könnte. In der Ratssitzung am Mittwochnachmittag war zumindest auffällig, dass er zwar neben seinen drei Kollegen Kappe, Lüders und Seven saß – aber demonstrativ einen Platz dazwischen frei ließ. In einer Sitzungsunterbrechung plauschte Mandalka auch mit Elvira Jurk, nicht mit seiner Fraktion. Zu einem Entfremdungsprozess passen vielleicht mehrere Details. Zum Beispiel der Rückzug vom Fraktionsvorsitz. Beziehungsweise der Wechsel an der Spitze des Ortsverbandes. Jaroslaw Poljak heißt der neue Mann an der Spitze der Partei – und er steht für einen anderen Kurs in Sachen Öffentlichkeitsarbeit als Mandalka: „Der neue Vorstand hat es sich zum Ziel gesetzt, stärker als bisher den Kontakt zur Delmenhorster Bevölkerung zu suchen“, teilte die AfD kürzlich mit.

Doch damit nicht genug. Mandalka war sonst auch Sprachrohr der Partei auf der Facebook-Seite der AfD Delmenhorst. Der einstige Fraktionsvorsitzende postete dort reichlich, gern kommentierte er auch bundespolitische Themen. Dass er dabei aus Sicht von Facebook auch teilweise gegen die Regeln verstieß, führte dazu, dass die Plattform ihm mehrmals den Account sperrte. Das wurde in diesem Jahr vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt. Dort bekam Mandalka aber, zumindest teilweise, recht: Die Löschung eines Posts des Ratsherrn aus dem Jahr 2018 sowie die folgende Sperrung seines Facebook-Accounts waren rechtswidrig, urteilten die Richter. Doch anscheinend bahnen sich auch an der Stelle Änderungen an.

„Hallo liebe Freunde, Follower und interessierte Leser unserer Seite“, schrieb die Partei am 25. Oktober. „Nach reichlicher Überlegung hat sich die Redaktion zusammen mit dem Vorstand der AfD Delmenhorst dazu entschlossen, die Facebook-Seite an einen professionellen Social-Media-Fachmann zu übergeben.“ Der Grund sei die zunehmend komplizierte Gesetzeslage, die es erschwere zu erkennen, ob eine Mitteilung auf der Seite beziehungsweise die dazu eingehenden Kommentare den Gesetzen entsprechen. Um Urheberrechtsverletzungen und Verstöße gegen das NetzDG (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken) zu vermeiden, sei dieser Schritt nötig geworden. „In der Zeit der Umstellung kann es dazu kommen, dass wir vorübergehend keine Beiträge mehr teilen“, heißt es von der Partei.

In der Ratssitzung bat Oberbürgermeister Jahnz die AfD, zukünftig Veränderungen in der Partei und der Fraktion bitte immer zeitnah schriftlich anzuzeigen. Aus dem einfachen Grund, dass die Verwaltung alle Änderungen aufarbeiten muss. Zumal die aktuellen Größenverschiebungen im Rat für eine neue Verteilung der Sitze in den Fachausschüssen führen dürfte.